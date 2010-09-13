باید هوشیار باشیم تا گرفتار توطئه دشمنان نشویم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار ابراهیم جباری بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با محکوم کردن اقدام وقیحانه اهانت به قرآن کریم اظهارکرد: آمریکاییها با این عمل خود میخواهند ما را وارد یک برخورد نا خواسته کنند و ما باید هوشیار باشیم تا گرفتار این توطئه دشمنان نشویم.
وی با بیان اینکه بوش در داستان یازده سپتامبر به صراحت جنگ صلیبی را مطرح کرد افزود: آنها با این اقدام خودساخته خود در صدد اعلام جنگ با مسلمانان و جهان اسلام برآمدند.
فرمانده سپاه قم ادامه داد: داستان یازده سپتامبر یک واقعه جعلی و ساختگی بود که سازمان سیا و پنتاگون آن را بهانه ای برای تهاجم به جهان اسلام کردند.
جباری عنوان کرد: باید با برگزاری نشست های تخصصی و از طریق بیان واقعیات و حقایق موجود در قرآن، اندیشه و منطق خود را به جهان به ویژه به مسیحیان و یهودیان منتقل کنیم که این امر با جنگ و دعوا امکان پذیر نخواهد بود.
وی هدف از برنامهریزی حادثه یازده سپتامبر را درگیر کردن جمهوری اسلامی دانست و افزود: دشمنان با به آتش کشیدن قرآن نیز میخواهد ایران را ناخواسته وارد جنگ کنند.
جباری ادامه داد: در زمان حمله آمریکا به عراق عدهای که ادعا داشتند صدام را خالدبن ولید میدانستند و معتقد بودند باید به او در قبال این تعرض آمریکایی ها کمک کرد.
وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب با صراحت اعلام کردند که هر دو طرف باطلاند که با تدبیر رهبری از این توطئه خطرناک دشمنان خارج شدیم و امروز به حق ایران یکی از امن ترین کشورهای جهان است.
فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب قم با بیان اینکه این توطئه بعد از 9 سال دوباره در حال تکرار است افزود: در قبال حمله و هتاکی به قرآن باید اجتماعات مردمی به صورت گسترده برای اعلام مواضع خود داشته باشیم.
وی اضافه کرد: باید مراقب باشیم تا در این جنگ ناخواسته وارد نشویم و با برگزاری نشستهای تخصصی مفاهیم قرآنی را به جهان انتقال دهیم.
جباری ادامه داد: یقین داریم قرآن خود پاسخ دشمنان را میدهد و جواب آنها نیز یقینا شکست و یأس و نابودی خواهد داد.
وی در خاتمه عنوان کرد: باید این حادثه را یک فرصت قلمداد کرد و از این فرصت استفاده کنیم تا برنامههای قرآنی خود را در جهان توسعه دهیم که این اقدام مورد رضایت خداوند نیز خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب(ع) قم با بیان این که آمریکاییها با توهین به قرآن میخواهند ما را وارد یک برخورد ناخواسته کنند تصریح کرد: ما باید هوشیار باشیم تا گرفتار این توطئه دشمنان نشویم.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار ابراهیم جباری بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با محکوم کردن اقدام وقیحانه اهانت به قرآن کریم اظهارکرد: آمریکاییها با این عمل خود میخواهند ما را وارد یک برخورد نا خواسته کنند و ما باید هوشیار باشیم تا گرفتار این توطئه دشمنان نشویم.
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