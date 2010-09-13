العراقیه از نامزدی عبدالمهدی حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه المواطن به نقل از یک منبع آگاه از جزئیات دیدار رافع العیساوی مذاکره کننده ارشد فهرست العراقیه با عادل عبدالمهدی نامزد ائتلاف ملی عراق برای تصدی نخست وزیری خبر داد.



این منبع گفت: العیساوی به عبدالمهدی اطلاع داده است که فهرست العراقیه از نامزدی وی برای تصدی نخست وزیری و تشکیل دولت در مرحله آتی حمایت می کند.



این منبع افزود: العیساوی تصمیم فهرست العراقیه برای حمایت از عبدالمهدی و استقبال اعضای این فهرست از نامزدی وی را به اطلاع معاون رئیس جمهوری عراق رسانده است.



منبع مذکور در عین حال تاکید کرد: مسائل مشورتی باید میان دو طرف (ائتلاف ملی و العراقیه) برای قطعی کردن این مسئله و اعلام آن به طور رسمی انجام شود.



به گفته این منبع، العیساوی و عبدالمهدی درباره اعلام این مسئله پس از تعطیلات عید فطر به توافق دست یافته اند این در حالی است که العراقیه اخیرا تهدید کرده بود در صورتی که این فهرست مامور تشکیل دولت جدید نشود از روند سیاسی خارج خواهد شد که علی الادیب از رهبران دولت قانون این تهدیدها را تبلیغاتی خوانده بود.