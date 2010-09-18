تاخیر 1.5 ساله تامین اجتماعی در همسان سازی حقوق بازنشستگان

با وجود گذشت بیش از 6 ماه از سال 89 و رشد هزینه ها در بسیاری از امور جاری زندگی مستمری بگیران و بازنشستگان، هنوز هیچ تغییری در افزایش حقوق این قشر ضعیف رخ نداده است. این در حالی است که بنا به دستور دولت و مصوبه نمایندگان مجلس، این سازمان موظف شده‌ مستمری بازنشستگانش را برابر با مستمری بازنشستگان مشمول قانون خدمات کشوری افزایش دهد اما این کار را به درستی انجام نداده ‌‌است.

براساس آماری که خود سازمان تأمین اجتماعی منتشر کرده از میان بیش از یک میلیون و 360 هزار بازنشسته عضو این سازمان 80 درصد آنها حداقل‌بگیر هستند و به این ترتیب جمعیت یک میلیون و 100 هزار نفری حداقل‌بگیران این سازمان نتوانسته‌اند به حقی که دولت برایشان تعیین کرده است برسند.

وعده ای که از اسفند 87 کلید خورد

اسفند ماه سال 87 بود که نمایندگان مجلس با الزام سازمان تامین اجتماعی به همسان سازی حقوق کلیه بازنشستگان رای مثبت دادند. براساس این مصوبه مجلس که به صورت بند الحاقی به لایحه بودجه اضافه شد، سازمان تامین اجتماعی موظف شد به منظور همسان سازی حقوق بازنشستگان، از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکتهای دولتی و یا سهام دولت در سایر شرکتها، حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران خود را از ابتدای سال 1388 افزایش دهد. اکنون در حالی از زمان اجرای این قانون در ابتدای سال 88 نزدیک به یکسال و 6 ماه می گذرد سازمان تامین اجتماعی که امروز عنوان صندوق را یدک می کشد هنوز در اجرای آن ناتوان مانده و حتی کمیته ای که اواخر سال گذشته توسط نمایندگان مجلس برای پیگیری این موضوع تشکیل شد نیز نتوانست اقدامی موثر برای تسریع در اجرای این قانون انجام دهد. حال آنکه محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس بهمن ماه سال گذشته در جمع روسای کانونهای بازنشستگی اطمینان داد که کمیته ای درباره پیگیری همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مجلس تشکیل و مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی پیگیری شود.

با گذشت زمان مشخص شد این کمیته نیز به نتیجه ای نمی رسد تا جایی که رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیز با اعتراض به این موضوع گفت: مجلس تشکیل کمیته پیگیری همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را فراموش کرده است.



به گفته علی اکبر خبازها، انتظار داشتیم هئیت رئیسه مجلس به وعده خود در تشکیل کمیته پیگیری همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عمل کند اما تا کنون با وجود پیگیریهای مکرر هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.

افزایش حقوق همان همسان سازی است

پیش از برکناری مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی، علی ذبیحی در اظهار نظری اعلام کرده بود که افزایش 6 درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است حال آنکه نمایندگان مجلس دو هزار و 500 میلیارد تومان برای اجرای طرح همسان‌سازی‌ سال 88 در نظر گرفته‌ بودند. اما رئیس سابق تأمین اجتماعی آن زمان در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد قرار نیست همه این مبلغ را برای امسال خرج کنیم، ما تلاش می‌کنیم تا باقیمانده مبلغ در نظر گرفته شده را برای سالهای بعد نگه داریم.

این جمله با اعتراض سخت جامعه بازنشستگی تامین اجتماعی مواجه شد به طوری که رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: یکسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری در قالب افزایش 6 درصدی حقوق غیرقانونی است و در صورت تحقق به شدت با آن مخالفت می کنیم.

به گفته خبازها، ابلاغ چنین مصوبه ای از سوی دولت غیرقانونی است چرا که ما بر اساس بند 96 قانون تامین اجتماعی این حق را برای خود محفوظ می دانیم که حقوق بازنشستگان هر ساله باید بر اساس نرخ تورم برآورد و بر همین مبنا افزایش یابد.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی با بیان اینکه بر اساس اسنادی که داریم همسان‌سازی به شکل اشانتیون بوده و تا‌ کنون یک چهارم آن انجام شده که باید مابقی نیز به‌طور کامل انجام شود گفت: مسئولان باید شرایط زندگی بازنشستگان را درک کنند و ببینند که آنها با وضع موجود هم تحت فشار هستند، ضمن اینکه در صورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها این فشارها به دلیل افزایش بهای آب، برق، تلفن و گاز بیشتر می شود.

تغییرات پی در پی مدیران تامین اجتماعی و ضربه به بازنشستگان

بسیاری از افراد تحت پوشش و اعضای کانونها و تشکلهای در ارتباط با تامین اجتماعی تغییرات مداوم در بدنه مدیریتی این مجموعه را از جمله دلایل تعویق در پیگیری مطالبات خود می دانند. به باور آنها تغییرات بدنه مدیریتی تامین اجتماعی از سطح ریاست این سازمان تا مدیران کل بخشهای مختلف و روسای شعب سبب شده زمان زیادی از وقتی که باید صرف احقاق مطالبات این جامعه شود صرف آشنایی مدیران با حوزه کاری جدید شود. اما این تغییرات کم کم منجر به برخی اعتراضات شد؛ رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران جامعه اسلامی کارگران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت امسال قرار بود همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری با تامین اجتماعی انجام شود ولی تا کنون این موضوع محقق نشده است.

پرویز احمدی پنجکی افزود: مشکل تغییرات مداوم در سطوح مدیریتی این سازمان موجب از هم گسیختگی امور آن شده است. همچنین طی سالهای اخیر از توانایی متخصصین کارآمد به خوبی استفاده نشده و خسارتهای سنگینی به بدنه تامین اجتماعی وارد آمده است.

اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان مشکل دارد

در حالی که قانون به روشنی درباره موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان اعلام نظر کرده است اما شیوه های اجرای قانون از سوی افراد متفاوت است به طوری که اجرای این قانون نیز با وجود زمان نسبتا طولانی از تصویب آن معطل مانده است.

یک کارشناس مسائل بیمه و رفاه در این باره می گوید: مهمترین مسئله در زمینه همسان سازی حقوق بازنشستگان عدم سرمایه گذاری و مدیریت افراد است چرا که ما از نظر قانونی کمبودی نداریم اما در اجرای آن ضعف داریم و متاسفانه آقایان نمی خواهند این موضوع را قبول کنند.

رزاق صادق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در قانون خدمات مدیریت کشوری اصلاح و پس از آن در مورد تمام بازنشستگان به جز صندوق تامین اجتماعی اعمال شد.

سرپرست سابق معاونت فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی تاکید کرد: گفته می شود یکی از دلایلی که موجب شده این طرح تا به امروز به تعویق بیفتد کمبود منابع است اما چنین چیزی واقعیت ندارد. چرا که حق بیمه ای که صندوقها از بیمه شدگان خود می گیرد باید به گونه ای که باشد که در ازای آن هر خدماتی وهر کمبودی برای این افراد جبران شود.

مشاور پیشین وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اعلام اینکه ملاک افزایش حقوق بازنشستگان سراسری نباید با بازنشستگان تامین اجتماعی یکی باشد و هر دو با یک معیار اندازه گیری شوند اظهار داشت: علاوه بر این افزایش حقوق بازنشستگان باید بر اساس معیارهای مشخصی انجام شود، مثلا اینکه هرکس که حق بیمه بیشتری پرداخت کند و سابقه بیمه ای بیشتری داشته باشد باید از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار شوند.



وزیر هم خبر از همسان سازی داد

وزیر رفاه هم یازدهم مردادماه امسال اعلام کرد هیئت امنای تامین اجتماعی و وزارت رفاه، صندوق تامین اجتماعی را موظف کرده تا همسان سازی را درباره میزان افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان ادامه دهد که این همسان سازی بیشتر از 15 درصد میانگین حقوق است و با احتساب آن 6 درصدی که در مصوبه دولت آمده است بیشتر از 10 درصد می شود که چیزی حدود 21 درصد است.



به گفته صادق محصولی در قانون بودجه سال گذشته برای همسان سازی، دولت مقررکرد 2500 میلیارد تومان به تامین اجتماعی سهام تعلق بگیرد که این امر محقق شد اما در بودجه سال 89 همسان سازی به دولت تکلیف نشده و در بودجه هم مصوب نشده است. ولی با دریافت بقیه سهام مصوب بودجه سال 88 و جلب نظر مثبت دولت، مقرر شد در سال 89 یارانه همسان سازی به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی پرداخت شود این در حالی است که با گذشت نیمی از سال هنوز هم خبری از عملی شدن این وعده وزیر نیست.

گزارش از لیدا ایاز