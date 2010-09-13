به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه بیان شده است: جهان، در آخرین اقدام اسلام ستیزانه استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکا شاهد پلیدترین اقدام، آن هم بر ضد اعتقادات ده‌ها میلیون انسان در ده‌ها کشور کره خاکی بود.



در ادامه بیانیه آمده است: اگر چه در طول تاریخ، چنین اعمال وقیحانه‌ای علیه ادیان آسمانی و خصوصا دین مبین اسلام، بی شمار انجام گرفته است و لکن واقعه اخیر در شرایطی که اسلام با حفظ حرمت سایر ادیان، مخصوصا مسیحیت خواستار حاکم شدن اصول اخلاقی بر بشریت می‌باشد بسیار ناپسند و غیرقابل‌تحمل است. قرآن، کتابی است که همگان را به صلح و برادری در سایه عدالت و رعایت حقوق یکدیگر فرا می‌خواند و با اشاره به ادیان گذشته، فضائل آنها را مطرح می‌نماید.



در بخش دیگری از بیانیه بیان شده است: آیا نباید پرسید در حالی که دین اسلام اهمیت زیادی را برای انبیاء گذشته مطرح می‌نماید و مسلمانان احترام بالایی را برای پیروان این آیین‌ها قائل هستند چرا بی‌حرمتی به مقدس‌ترین کتاب آسمانی در کشوری که خود را مهد آزادی و مدنیت می‌خواند، بی‌جواب می‌ماند.



قطعا یکی از مطالبات جهانیان، پاسخ‌گو بودن حاکمان آمریکا در این بی‌حرمتی است.



قرآن‌سوزی، نه سوزاندن یک کتاب که توهین به صاحب آن، خدای عزوجل و جسارت به بیش از یک میلیارد مسلمان در اقصی نقاط عالم است. این سناریوی منحوس که با پشتیبانی وارثان ابرهه و صهیونیسم بی‌ایمان، رقم خورده است، محکوم به شکست است.



قطعا این گونه اقدامات نمی‌تواند از قداست و حرمت این کتاب آسمانی بکاهد. خدای عزوجل در قرآن کریم می‌فرماید: «انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون» اما آنچه مهم است رسوا نمودن چهره‌هایی است که خود را پشت نقاب تمدن و رعایت حقوق انسان‌ها پنهان نموده‌اند.



این گونه حرکات حتی نمی‌تواند در کشورهایی همچون آمریکا که سالانه هزاران نفر از مردمش به دین عدالت خواه اسلام روی می‌آورند مؤثر باشد.



در قسمت دیگر بیانیه تأکید شده است: اسلام ستیزی‌ها و اسلام هراسی‌ها از آغاز تبلیغ صاحب شریعت، پیوسته در ستیز با این آیین الهی بوده‌اند و اگر ابرهه‌ها، ابوسفیان‌ها، معاویه‌ها و ... توانسته‌اند حرکت رو به جلوی این دین را بگیرند، صهیونیسم و آمریکا و عمال آنها هم خواهند توانست.



اسلام زنده است و مسلمانان بیدار. آن کس که خواب است و در توهم خود تیشه به ریشه اسلام می‌زند باید بداند این دین بر جهاد و خون سیدالشهداء و ائمه اطهار علیهم السلام استوار است و یاران آن بزرگواران در تمام اعصار بانثار مال و جان خود نخواهند گذاشت خدشه‌ای بر پیکر اسلام و قرآن وارد شود.



در انتهای این بیانیه آمده است: مدیران، اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور این اقدام بی‌شرمانه طرفداران شیطان علیه قرآن و سکوت حاکمان غرب، خصوصا امریکا را محکوم می‌کند و مصرانه خواهان عذرخواهی دولت‌های مذکور از جامعه بشریت و مجازات این عناطر بی‌اعتقاد و لامذهب است.

