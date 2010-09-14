شیشه سیستم اعصاب مرکزی مغز و نخاع را شدیدا متاثر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، گل نساء آقا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: مصرف شیشه می تواند سبب ایجاد مشکلات متعددی چون افزایش ضربان قلب، ضربان نامنظم قلب، افزایش فشار خون و صدمه دیدن رگهای مغز ناشی از سکته مغزی، افزایش دمای بدنی و تشنج برای فرد مصرف کننده شود.

وی افزود: مصرف کنندگان این ماده در مواردی نیز دچار دوره هایی از پرخاشگری، اغتشاش فکری و بیخوابی می شوند و کسانی که به این ماده وابسته می شوند دچار اختلالات جدی در روابط اجتماعی و شغلی می گردند.

آقامحمدی جنون و روان پریشی را از دیگر اثرات مصرف شیشه بر شمرد و ابراز داشت: با توجه به اینکه حالت تحمل در برابر تاثیرات متامفتامین ظرف چند دقیقه بوجود می آید، فرد مصرف کننده سعی می کند تا با مصرف مکرر و در فواصل کوتاه خود را در حالت سرخوشی نگه دارد.

وی با هشدار به جوانان در زمینه مصرف شیشه اظهار داشت: شیشه یک ماده محرک بسیار قوی است که مصرف مقادیر کم آن نیز می تواند سبب بیخوابی، افزایش فعالیت و کاهش اشتها شود.

آقا محمدی ادامه داد: در صورت استفاده از شیشه سرخوشی ناشی از رها شدن و افزایش بسیار زیاد یک ماده شیمیایی و انتقال دهنده امواج عصبی در مغز صورت می گیرد که ناشی از دوپامین است.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان خاطر نشان کرد: افزایش دامنه توجه و کاهش خستگی، افزایش فعالیت، کاهش اشتها، سرخوشی و نشئگی، تنفس تند، افزایش شدید دمای بدن، پرحرفی، افزایش انرژی، تهوع و استفراغ، خشمگین شدن و اختلالات مختلف از آثار مصرف کوتاه مدت شیشه است.

وی با تأکید بر درمان و رهایی مصرف کنندگان از این ماده مخرب عنوان کرد: در حال حاضر موثرترین درمان برای معتادان به متامفنامین، درمان شناختی رفتاری است در این روش هدف آن است که به بیمار کمک شود تا به اصلاح نحوه تفکر، انتظارات و رفتارهای خود بپردازد و در عین حال مهارتهای مقابله با فشار روانی در زندگی را در خود تقویت نماید.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان زنجان گفت: اگر چه درمان دارویی اختصاصی برای اعتیاد به متامفتامین وجود ندارد ولی استفاده از داروهای ضد افسردگی در درمان علائم افسردگی افرادی که اخیرا مصرف زدگی شدید این ماده را کنار گذاشته اند مفید است .

آقا محمدی اظهار داشت: مسمومیت حاد ناشی از مصرف این ماده به مغز ,هیجان زدگی شدید و احساس وحشت را می توان با قرار دادن فرد در محیط آرام و استفاده از داروهای ضد اضطراب کنترل کرد.

وی افزود: استفاده از متامفتامین افزایش احتمال ابتلا به ویروس HIV هپاتیت C و B را افزایش می دهد.

