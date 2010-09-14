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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۰۳

تورهای یک روزه گردشگری جشن انگوران هزاوه برگزار می شود

تورهای یک روزه گردشگری جشن انگوران هزاوه برگزار می شود

اراک - خبرگزاری مهر: در سومین نشست کمیته اجرایی برگزاری جشنواره انگور هزاوه اجرای تورهای یک روزه گردشگری به مقصد این روستا مصوب شد.

قائم‌مقام اداره کل میراث‌فرهنگی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک در این باره افزود: تورهای یک روزه گردشگری هزاوه با مشارکت دفاتر خدمات مسافرتی استان و با هدف بازدید گردشگران از جشنواره برگزار می‌‌شوند.

مجتبی ‌رضوانی با بیان اینکه این جشنواره در سه محور گردشگری، کشاورزی و بازرگانی و صادرات برگزار می‌شود، ادامه داد: اجرای موسیقی و آئین‌های سنتی و نمایش پوشاک محلی و برگزاری تورهای ویژه جشنواره از بخشهای پیش‌بینی شده در حوزه گردشگری است.
 
رضوانی بیان کرد: در بخش کشاورزی نیز دانش بومی و فن‌آوری سنتی کشاورزی روستای هزاوه به ویژه در حوزه کشت انگور در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد.
 
معاون گردشگری استان مرکزی ادامه داد: ارائه آموزش‌های لازم در خصوص خواص انگور و نقش آن در سلامت انسان، معرفی تولیدکنندگان برتر و روش‌های بهینه کشت از دیگر مواردی است که در این جشنواره یک روزه به آنها پرداخته خواهد شد.
 
وی اظهار داشت: در بخش بازرگانی و صادرات نیز که سازمان بازرگانی استان مسئول امور اجرایی آن است علاوه بر برپایی غرفه‌های فروش به مواردی چون صادارت و فروش این محصولات پرداخته می‌شود.
 
این مقام مسئول در اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مرکزی خاطرنشان کرد: جشنواره انگور هزاوه در نیمه دوم مهرماه برگزار می‌شود.
 
انگور و تولید محصولات آن به عنوان یکی از مهمترین فعالیت‌های مردم روستای هزاوه به شمار می‌رود، به طوریکه این روستا از قطبهای تولید انگور استان محسوب می‌شود.
کد مطلب 1150764

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