تورهای یک روزه گردشگری جشن انگوران هزاوه برگزار می شود

قائم‌مقام اداره کل میراث‌فرهنگی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک در این باره افزود: تورهای یک روزه گردشگری هزاوه با مشارکت دفاتر خدمات مسافرتی استان و با هدف بازدید گردشگران از جشنواره برگزار می‌‌شوند.

مجتبی ‌رضوانی با بیان اینکه این جشنواره در سه محور گردشگری، کشاورزی و بازرگانی و صادرات برگزار می‌شود، ادامه داد: اجرای موسیقی و آئین‌های سنتی و نمایش پوشاک محلی و برگزاری تورهای ویژه جشنواره از بخشهای پیش‌بینی شده در حوزه گردشگری است.

رضوانی بیان کرد: در بخش کشاورزی نیز دانش بومی و فن‌آوری سنتی کشاورزی روستای هزاوه به ویژه در حوزه کشت انگور در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد.

معاون گردشگری استان مرکزی ادامه داد: ارائه آموزش‌های لازم در خصوص خواص انگور و نقش آن در سلامت انسان، معرفی تولیدکنندگان برتر و روش‌های بهینه کشت از دیگر مواردی است که در این جشنواره یک روزه به آنها پرداخته خواهد شد.

وی اظهار داشت: در بخش بازرگانی و صادرات نیز که سازمان بازرگانی استان مسئول امور اجرایی آن است علاوه بر برپایی غرفه‌های فروش به مواردی چون صادارت و فروش این محصولات پرداخته می‌شود.

این مقام مسئول در اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مرکزی خاطرنشان کرد: جشنواره انگور هزاوه در نیمه دوم مهرماه برگزار می‌شود.

انگور و تولید محصولات آن به عنوان یکی از مهمترین فعالیت‌های مردم روستای هزاوه به شمار می‌رود، به طوریکه این روستا از قطبهای تولید انگور استان محسوب می‌شود.