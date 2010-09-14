ایران و یونسکو یادداشت تفاهم امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این یادداشت تفاهم که در سفارت ایران در هلند میان مهندس سید مهدی ثمره هاشمی و پروفسور ناگی به امضا رسید، طرفین در خصوص همکاری های آموزشی و انتقال تکنولوژی آب و فاضلاب موافقت کردند.



طرفین همچنین درخصوص ایجاد شعبه ای از موسسه آموزشی یونسکو در ایران برای آموزش پرسنل، مدیران و دانشجویان صنایع آب و فاضلاب کشور بحث و تبادل نظر کردند و توافق اولیه در این خصوص به عمل آمد.

در این گفتگوها همچنین توافق شد در بلند مدت، ایران به عنوان مرکز منطقه ای موسسه آب یونسکو به ارائه خدمات آموزشی به کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه بپردازد.



موسسه آموزشی آب وابسته به یونسکو در هلند از معتبرترین مراکز علمی و آموزشی است که در حال حاضر 400 دانشجو در مقاطع مختلف و از اقصی نقاط جهان در این موسسه آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه آب را مورد مطالعه و پژوهش قرار می دهند.

