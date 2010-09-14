هتک حرمت به قرآن کریم اقدامی شرم آور است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اقوام و مذاهب مختلف ساکن در استان با صدور بیانیه و اظهارنظرها در محکومیت این اقدام اعلام داشتند این اقدام غیرانسانی و غیر اخلاقی از سوی مردم کشوری که داعیه دار حقوق بشر و آزادی هستند نشان از سستی عقاید و توخالی بودن تمام این شعارهایی است که هر روز سر می دهند و به بهانه ایجاد آزادی به نقاط مختلف دنیا لشگر کشی می‌ کنند حقوق مسلمانان رعایت نمی‌شود و اعتقادات آنان به سخره گرفته می‌شود و عواطف آنان جریحه دار می شود.

همچنین اقلیت های مذهبی استان معتقدند، اقدامات مذبوحانه که در راستای پروژه اسلام هراسی هر از چند گاهی توسط استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا جهانخوار و صهیونیسم بین المللی صورت می پذیرد نشانه ای گویا از روند رو به انحطاط و اضمحلال شیطان بزرگ است که در مقابل زبان منطق اسلام و تفکر نورانی قرآن کریم به استیصال رسیده اند و جسارت و توهین نسبت به این کتاب را در پیش گرفته اند.

برخی از مسئولان و سران اقلیتهای مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با محکومیت شدید این اقدام بار دیگر بر اتحاد، همدلی و انسجام تمام اقوام و مذاهب کشور تاکید و زندگی مسالمت آمیز، احترام متقابل بین مذاهب مختلف و اتحاد خود را به اثبات رساندند.

امام جمعه اهل تسنن ارومیه: مسلمانان در برابر توطئه ها هوشیار باشند

امام جمعه اهل تسنن ارومیه با محکوم کردن این اقدام مذبوحانه تمام ملل مسلمان را به هوشیاری در برابر توطئه های اسکتبار دعوت کرد و گفت: اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم و ارزشهای دینی مسلمانان از سوی آمریکا و ایادی اسکتبار برای نخستین بار نیست که روی داده و تمام این اقدامات نشان از عجز و ناتوانی استکبار در برابر ملل مسلمان است که این راستا هوشیاری بیش از پیش دنیای اسلام را طلب می کند.

ملاعبدالقادر بیضاوی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه این اقدام در جهت ایجاد تفرقه و نفاق در بین ملل مسلمان دنیا و سایر ملل به صورت هدایت شده از سوی استکبار و اسرائیل صورت گرفت در حالی که موجب اتحاد و انسجام بیشتر ملل مسلمان دنیا انجامیده است.

وی با اشاره به اینکه اقدام مذکور از هر جهت عملی شنیع و خلاف شئون انسانی است خاطرنشان کرد: مسلمانان در برابر این اقدام ساکت نبوده و بنده معتقدم دولت های اسلامی باید ارتباط خود را با دولت هایی که دست به چنین اقدام مذبوحانه زده اند قطع کنند.

امام جمعه اهل تسنن ارومیه همچنین در ادامه خواستار تعطیلی سفارت کشورهای مذکور در کشورهای اسلامی شد.

کشیش کلیسای کاتولیک، آشوری و کلدانی ارومیه:اهانت به قرآن کریم جهان مسیحیت را زیر سوال می برد

کشیش کلیسای کاتولیک، آشوری و کلدانی ارومیه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با ابراز انزجار از اهانت به قرآن کریم گفت: ما اقدام مذبوحانه در تحت پوشش کشیش و دین مسیحیت از هر جهت رد می کنیم چرا که پیام دین مسیح و حضرت مسیح (ص) پیام صلح و دوستی به دنیای بشریت است.

هرمز اصلانی ادامه داد: این اقدام از سوی کشیش مسیحی خلاف باوری های دنیا مسیحیت است چرا که تمام باور و اعتقاد حضرت مسیح (ص) ایجاد صلح و آشتی در دنیا و محبت و دوستی به هم نوع(تمام انسانها از هر دین و مسلک) است.

وی با بیان اینکه افرادی که دست به چنین اقدامی زدند دچار بیماری روانی بوده و مشکلات شخصی با اسلام داشتند بیان داشت: متاسفانه از دولت آمریکا که داعیه دار دموکراسی است خنده دار به نظر می رسد که بازیچه دست چنین افرادی قرار گیرد.

کشیش اصلانی گفت: من تعجب می کنم از روسای دولتی که تحت تاثیر عقاید شخصی یک عده افراد بی دین قرار گرفته و ارزشهای اعتقادی دنیا را زیر سوال بردند وبا این اقدام ضمن زیر سوال بردن شعارهای دموکراسی و آزادی خواهی خود را مورد مضحکه قرار دادند.

وی یادآورشد: تنها کاری که می توانم انجام دهم این است که از خداوند متعال خواستار از گناهان این افراد گذشته و آنها را به راه راست هدایت کندو اعلام می کنم که این فرد نادان نه تنها کشیش نبوده بلکه کوچکترین آشنایی با عقاید و باورهای دینی دنیای مسیحیت ندارد.

کشیش اصلانی گفت: افرادی که دست به چنین اقدامی زده اند متعلق به دنیای مسیحیت نیستند بلکه تحت تاثیر فرقه های ضلاله قرار گرفته و بازیچه دست صهیونیست می باشند.

هتک حرمت به قرآن کریم نشانه هراس غرب از موج اسلامی خواهی دنیاست

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی هم در گفتگو با خبرنگار مهرهتک حرمت به قرآن کریم نشانه اسلام هراسی استکبار جهانی دانست و بیان داشت: هر چند عملکرد چند نفر یهودی بازیچه آمریکا و اسرائیل را نمی توان به پای همه ادیان خداپرست نوشت اما این حرکت نشان از برنامه های طراحی شده توسط استکبار جهانی در راستای اسلام ستیزی دارد.

حجت الاسلام عبدالرحیم نیساری با تاکید بر حفظ احترام ویژه به کتاب آسمانی مسلمانان از سوی جهان مسیحی و یهودی و شخصیت های مذهبی جهان خاطرنشان کرد: چندی قبل از این حرکت اهانت آمیز در کشور آلمان به کاریکاتوریست دانمارکی به دلیل اهانت به پیامبر مسلمانان (ص) جایزه می دهند که این امر نشان از توطئه های استکبار جهانی دارد.

وی ادامه داد: پس از آن هم در کشور فرانسه که داعیه آزادی ادیان و اقوام را دارد منع استفاده از حجاب به صورت قانون درمی آید و در کشور آمریکا محل احداث مسجد مسلمانان آتش زده می شود.

حجت الاسلام نیساری افزود: این همه اهانت نشان از شکست سیاست های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی غرب به سرکردگی شیطان بزرگ آمریکا است که این گونه مشکلات داخلی خودشان را فرافکنی می کنند تا مردم جهان و ملت شان به جای توجه به مشکلات داخلی متوجه خارج از مرزهای کشورهای اروپا و آمریکا شوند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اهانت به قرآن کریم را به عموم مسلمانان جهان تسلیت گفت و افزود: اسلام دین انسان سازی و مورد احترام همه ادیان الهی است و همان طوری که کتاب های ادیان الهی در بین مسلمانان مورد احترام است باید کتاب هدایت اسلام نیز مورد احترام همه باشد.

امام جمعه اهل سنت مهاباد:رئیس جمهور آمریکا مزد همکاری همپیمانان عربی خود را داد

امام جمعه اهل سنت مهاباد در محکومیت اهانت به قرآن کریم گفت: اهانت به کتاب مقدس قرآن توسط تعدادی نادان و بی دین تنهای بخشی از بی غیرتی برخی از سران کشورهای اسلامی است.

حاج ماموستا قادر سهرابی ادامه داد: رئیس جمهورایالات متحده مزد همکاری هم پیمانان عربی خود را به نحوه شایسته ای داد و امیدوارم با اهانت به کتاب مقدس اسلام آنان نیز سر غیرت آمده و پاسخ این گستاخی بدهند.

امام جمعه مهاباد خاطرنشان کرد: سازمانهای بین المللی از جمله اتحادیه عربی، سازمان کنفرانس اسلامی و .... بایستی با استفاده از وحدت همه کشورهای اسلامی با نزدیکی به ایران اسلامی پاسخ این اهانت بزرگ را به مسبب اصلی این اقدام یعنی رژیم اشغالگر و جنایت کار صهیونیستی بدهند.

انجمن آشوریان ارومیه اهانت به قرآن کریم را محکوم کرد

انجمن آشوریان ارومیه با صدور بیانیه ای هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم را به شدت محکوم و خشم و انزجار خود را از این اقدام اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است: انجمن آشوریان ارومیه و حومه در نهایت تاسف و نفرت فراوان حرکت زشت و تصمیم ناشایست و فتنه برانگیز تری جونز کشیش یکی از کلیساهای کوچک در کشور آمریکا در خصوص به آتش کشیدن کتاب قرآن کریم که توهین علنی و فاحش به همه ادیان الهی و اعتقادات خاص ملتهای مسلمان و مسیحی سراسر گیتی است.

در ادامه ذکر شده است: بی شک این قیبل افراد ماجراجو ولو در لباس روحانیت از فرقه های ضاله و دور از هر گونه اعتقاد و ایمان حتی به مسیحیت نیز است چرا که:

1- حضرت مسیح(ع) می فرمایند همسایه ات را همانند خود دوست داشته باش.

2- تعدادی از اوراق زرین قرآن کریم به سوره مریم نگاشته شده شدیدا محکوم نموده و نفرت و انزجار عمیق خود را اعلام می دارد.

هیچ کتابی به اندازه قرآن متقن و جذاب نیست

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با اشاره به اینکه سیمای معنوی، علمی، انسانی و الهی قرآن روز به روز بارزتر و درفشان تر می شود، گفت: هیچ کتابی به اندازه قرآن متقن، زیبا و جذاب نبوده و نیست.

حجت الاسلام سید محمد فخری با اشاره به عظمت قرآن کریم، بیان داشت: قرآن معجزه جاوید پیامبر اسلام و آخرین کتاب خداست و هیچ دشمنی و توطئه شیطانی نمی تواند به حریم آن لطمه وارد کند.

همچنین اداره کل تبلیغات اسلامی، دارالقرآن کریم، اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی، شورای هیئت های مذهبی و کانون مداحان اهل بیت(ع) آذربایجان غربی با صدور بیانیه ای هتک حرمت به قرآن کریم را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است:اقدام موهن و ضد انسانی و تصمیم شیطانی استکبار جهانی در سوزاندن کتاب مقدس و آسمانی قرآن مجید به بهانه سالگرد حادثه مشکوک یازدهم سپتامبر توسط چند صهیونیست دین ستیز، آتش کشیدن تمامی ارزشهای والای الهی و اهانت به ادیان آسمانی است که بدون شک برای ایجاد شکاف و اختلاف میان پیروان ادیان الهی طراحی و اجرا شده است.

تری جونز کشیشی که اسلام را دین شیطانی توصیف کرده و کلیسایی که در آمریکا دعوت به اختصاص دادن یازده سپتامبر به " روز بین المللی آتش زدن قرآن" نموده، کشیشی صهیونیستی نه مسیحی است و کلیسای مزبور لانه خبیث ترین و پلیدترین مردم تاریخ بشریت است نه معبد عبادت و تجلی گاه مسیح.

آنان در حال سوزاندن ریشه خشکیده و بی بن و اساس خود هستند و عرض خود می برند و زحمت ما می دارند، و این عمل پست شما نشان از خباثت و آلودگی قلب و پلیدی جان شما دارد و معلوم می دارد که شما وجودتان با ابلیس مطرود و محرو و ملعون وحدت هویت پیدا کرده است، و آنها باید بدانند که این اقدامات شیطانی تنها به اتحاد و انسجام ملتها و دولتهای اسلام در برابر حیله ها و نیرنگهای شیاطین بزرگ از جمله آمریکا خواهد شد و صفوفی گسترده از مسلمانان و دینداران را در برابر خود خواهند دید.

ما جامعه قرآنی و اعضا موسسات و مراکز قرآنی آذربایجان غربی شدیدا اهانت به ساحت مقدس تنها کتاب هدایت گر بشر را محکوم کرده و خواستار پاسخگویی شفاف و واضح دولت آمریکا در قبال این اقدام ضد انسانی هستیم.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی آذربایجان غربی:اهانت به قرآن کریم عملی صهیونیستی است

حمید راحلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه اهانت به قرآن کریم عملی صهیونیستی است گفت: مسیحیان واقعی با این اقدام شنیع موافق نیستند بلکه عوامل آن بازیچه استکبار و صهیونیست است.

وی با اشاره به اینکه بهترین واکنش به این اقدامات حرکتهای مردمی است که در دنیا صورت می گیرد یادآور شد: دولتمردان صهیونیست و آمریکا در این زمینه باید محکوم شوند اما نباید در این عرصه دست به اقداماتی بزنیم که بهانه ای به دست دشمنان باشد.

کانون های مساجد آذربایجان غربی هتک حرمت به قرآن مجید را محکوم کرد

کانون های فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان غربی نیز با انتشار بیانیه ای هتک حرمت به قرآن کریم توسط تعدادی از یهودیان آمریکایی را محکوم کرد و قرآن سوزی را پروژه ای شیطانی تحت تاثیر القائات صهیونیسم خواند.

در این بیانیه آمده است: قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی و معجزه ای بزرگ از پیامبر بزرگ روشن ترین راه هدایت ابنا بشر است که همواره در روح و جان مسلمین و سایر آزادگان جهان جاودانه خواهد ماند.

این بیانیه افزوده است: اقدام موهن و تصمیم شیطانی استکبار جهانی در سوزاندن کتاب مقدس و آسمانی قرآن مجید به بهانه سالگرد حادثه مشکوک یازدهم سپتامبر توسط چند صهیونیست دین ستیز، آتش کشیدن تمامی ارزش های والای الهی و اهانت به ادیان آسمانی است که بدون شک برای ایجاد شکاف و اختلاف میان پیروان ادیان الهی طراحی و اجرا شده است.

این بیانیه می افزاید: مطمئنا این رفتارهای شنیع و گستاخانه نخواهد توانست مانعی در برابر موج گسترده بیداری اسلامی ایجاد کرده و یا در روند روز افزون اقبال مردم دنیا به کتاب آسمانی قرآن کریم کوچکترین وقفه ای به وجود آورد.

در بخش دیگر بیانیه کانون های فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان غربی آمده است: امروز که جهان اسلام داغدار دو مصیبت عظیم فلسطین مقاوم و پاکستان محروم است استکبار ددمنش جهانی با سناریوسازی و ایجاد توطئه های جدید و شوم می کوشد تا افکار جهانی و قلوب میلیون ها مسلمان آزاده را از مسائل اساسی جهان اسلام منحرف کرده و به تکمیل پروژه اسلام هراسی خود بپردازد اما امواج خروشان خشم و انزجار گروه های مردمی مسلمانان جهان و سایر ادیان الهی سراسر گیتی بدون شک پشیمانی و درماندگی عاملان نادان آن را به دنبال خواهد داشت.

این بیانیه اقدام وقیحانه هتک حرمت به کتاب آسمانی قرآن مجید را به محضر حضرت ولیعصر (عج) و مقام معظم رهبری تسلیت گفته است.

آذربایجان غربی به دلیل اسکان اقلیتهای مذهبی ارمنی ، اشوری، کلدانی، یهودی، زرتشتی و اهل تسنن به عنوان مهد و رنگین کمان مذاهب کشور در شمال غربی ایران واقع شده است.