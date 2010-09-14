در گفتگو با مهراعلام شد: موشک توانمندتر از فونیکس ساختیم/ جایگاه نیروی هوایی ایران در دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، به بهانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، هفته عشق به دین و وطن و هفته سلحشوری دلاور مردان ایران زمین با یکی از خلبانان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در دوران درخشان دفاع مقدس حماسه هایی جاوید را در پهنه آسمان آبی خلق کرد به گفتگو نشستیم.

امیر نصیر زاده متولد سال 1343 شهرستان سراب است. وی دوران تحصیلات متوسطه خود را در تهران گذراند و سپس در سال 1361 به استخدام نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران درآمد و پس از فارغ التحصیلی از دانشکده خلبانی نیروی هوایی به گردان تاکتیکی هواپیمای "F14" پیوست.

وی پیش از پذیرفتن مسئولیت معاونت هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش، مدیر جنگال معاونت عملیات نهاجا و همچنین معاون اطلاعات نهاجا بوده است.

گفتگوی مشروح خبرنگارمهربا امیرسرتیپ خلبان عزیزنصیرزاده معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی می آید:

*خبرگزاری مهر - گروه سیاسی: امیر،به عنوان نخستین سئوال بفرمائید که مهمترین دستاورد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی 30 سال گذشته چه بوده است؟

- مهمترین دستاورد نیروی هوایی ارتش طی 30 سال گذشته رسیدن به خودکفایی است، زیرا ما ازهمان روزهای آغازین جنگ به گونه ای حرکت کردیم که در تمام مراحل و حوزه های مختلف به سمت خودکفایی برویم و هم اکنون نیز دراین میسر گام بر می داریم ، مخصوصا در شرایط فعلی که فشار استکبار زیاد شده و به بهانه های مختلف نیز به دنبال حصراقتصادی و تحریم بویژه تحریم تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی ایران است.

درحال حاضر شرایط به گونه ای شده است که حتی آنها ما را از استفاده برخی اقلام که استفاده دوگانه دارند محروم کرده اند. لذا الان وظیفه ما برای رسیدن به خودکفایی بسیار سنگین تر از گذشته شده است. البته در حال حاضر به لطف خدا و همت متخصصان و دانشمندان داخلی در اکثر حوزه ها بطور 100 درصد خود کفا شده ایم.

از شروع جنگ تمام کارشناسان معتقد بودند که نیروی هوایی ایران چند ماه بیشتر قابلیت جنگیدن را ندارد اما دیدیم که 8 سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشتیم وبخوبی جنگ را اداره کردیم و برتری هوایی خود را تا پایان جنگ حفظ کردیم. بعد از جنگ هم می گفتند که توان رزمی ایران تحلیل رفته و تعدادی از هواپیماهای آن آسیب دیده است اما باز می بینیم که بیش از 22 سال از جنگ گذشته وهمچنان توان پایگاه های هوایی ما نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم یافته است.

*به نظر شما مهمترین دستاورد اخیر نهاجا چه بوده است؟

- مهمترین دستاورد ما درسالهای اخیر تجهیز جنگنده بمب افکن هایمان به مهمات هوشمند است چراکه حتی برخی از کشورهای پیشرفته عضو ناتوهنوز به مهمات هوشمند دسترسی ندارند و جنگنده بمب افکن ها هم بدون تجهیزات پیشرفته راداری و مهمات هوشمند توانایی انجام عملیاتهای موفق آمیز نظامی را ندارند.

مهمات هوشمند قابلیت نقطه زنی را دارند بطوریکه یک بمب هوشمند کار 70 بمب غیرهوشمند را انجام می دهد ضمن اینکه حجم پرواز ها را هم کاهش می دهد، لذا دستیابی به مهمات هوشمند بسیار حائز اهمیت است. البته متخصصان ما هم برد این مهمات هوشمند را افزایش داده اند وهم قدرت نقطه زنی آن را که این روند همچنان ادامه دارد بطوریکه روز به روز بر قابلیت های آن افزوده می شود.

*امیر، هم اکنون نیروی هوایی در مقایسه با نیروی هوایی کشورهای دیگر از چه جایگاهی برخوردار است؟

- من می توانم به جرات بگویم که نیروی هوایی ما از نظر ابعاد گوناگون از جمله توان رزمی عملیاتی بسیار بالا غیر از یکی دو کشور صنعتی همتای سایر کشورهای دنیا است، به عبارتی دیگر نیروی هوایی ما جزء پنج شش کشور اول دنیا است. خیلی از کشورهای عضو ناتو توانمندی ما را ندارند به طوریکه همین سلاح و مهمات هوشمندی را که ما خودمان ساخته ایم و برای هواپیمای "F4" خود نصب می کنیم آنها به سایر کشورها واگذار می کنند تا این کار را برایشان انجام دهد.

این توانمندی برای ما خیلی ارزشمند است زیرا توان رزمی ما را ارتقاء می دهد بطوری که برای سوار کردن مهمات هوشمند دیگرنیازی به کشورهای خارجی نداریم.

من ازجزئیات توان رزمی کشورهای اروپایی که جزء ناتوهستند اطلاع دارم اینها آنچنان کشورهای قوی نیستند چراکه خودشان زیرچترحمایتی سازمانی به نام ناتو فعالیت می کنند و درشرایط بحران به تنهایی توانمندی لازم را ندارند لذا ما با توجه به هزینه ای که می کنیم هیچ کمبودی نداریم این در حالی است که برخی از کشورهای همسایه ما هزینه های بسیار هنگفتی را که بخش عظیمی از پول نفتشان است را برای تجهیز خود به تسلیحات و سلاح ها روز دنیا دارند ولی در حقیقت کارآیی لازم را ندارند چرا که بعضا خلبانهایشان خارجی هستند و انگیزه لازم را برای دفاع از خاک این کشورها ندارند. پس صرف هزینه کردن آنچنان مهم نیست بلکه انگیزه فردی که می خواهد از دین، کشور و حیثیت و آبرویش دفاع کند بسیار مهم تر است.

* برخی افراد معتقدند که ناوگان نیروی هوایی ما فرسوده است و در صورت نیاز توان پاسخگویی لازم را ندارد؟

- ببینید یک هواپیما از هزاران قطعه تشکیل شده که هر کدام از این قطعات نیزعمر مفید و قانونی دارد که بعد از اتمام عمر مفید آنها باید قطعات جدید را جایگزین قطعات فرسوده کنیم ما درحال حاضر نیازی به خرید تجهیزات جدید از کشورهای خارجی نداریم بلکه خودمان آنها را بازسازی می کنیم.

می توانم به جرات بگویم که با تلاش متخصصان، تجهیزات ما هنوز هم در خط مقدم تجهیزات نظامی روز دنیا قرار دارد که در صورت بروز جنگ احتمالی با قاطعیت تمام پاسخ دشمن را خواهیم داد.

*یعنی هواپیماهای جنگنده بمب افکن ما توانایی رقابت با جنگنده بمب افکن های مدرن آمریکایی (F35) را دارند؟

- من معتقدم ما نباید به ارتش آمریکا نگاه کنیم و خود را با آن مقایسه کنیم ، چرا که ایالات متحده هر از چند گاهی برخی از تجهیزات نظامی خو را از رده خارج می کند و تجهیزات جدیدی را جایگزین آن می کند، به هر حال این کشور دارای صنایع نظامی پیشرفته و گسترده ای است و اساسا سیاست تولید این صنایع به این موضوع وابسته است که هر از چند گاهی برخی تجهیزات خود را از رده خارج کنند. ضمن اینکه سایرکشورها مانند برخی کشورهای اروپایی نیز تجهیزات نظامی شان بسیار قدیمی تر از تجهیزات نظامی ما است بطوریکه اگر بخواهیم آنها را الان بفروشیم مشتری زیادی خواهد داشت.

علاوه بر آن ما به سلاح ایمان مسلح هستیم که هیچ سلاح دیگری توان مقابله با آن را ندارد.

نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات نظامی از اهمیت بالایی برخوردار است کما اینکه در کنار این موضع ما شروع به بهینه سازی و ارتقاء سطح کیفی تسلیحات نظامی خود کرده ایم، به عنوان مثال برد رادارهای جنگنده بمب افکن های خود را افزایش داده ایم، مهمات پرنده های خود را هوشمند کرده ایم که تست موفق آمیز پروژه "قاصد" نیز در همین راستا بود و همچنین در بعد جنگ الکترونیک نیزدستاوردهای بسیار خوبی داشتیم که درحال حاضر نیز این روند همچنان ادامه دارد.

البته نیروی هوایی درکنار تعمیر، نگهداری و بهینه سازی پرنده های خود درخصوص ساخت هواپیماهای شکاری ورهگیر نیز پیشرفت های خوبی داشته است که در این رابطه می توان به طراحی و ساخت جنگنده بمب افکن "صاعقه" اشاره کرد که نخستین جنگنده بمب افکن بومی است ، چرا که تمام مراحل طراحی، ساخت و تولید آن در داخل کشور صورت گرفته است و اولین یگان آن هم در پایگاه دوم شکاری مستقر شده است، ضمن اینکه در آینده نزدیک نیزشاهد ساخت و تولید نسل های جدید آن خواهیم بود.

*با توجه به اینکه جنگ الکترونیک نقش بسزایی در آینده ایفا خواهد کرد، نیروی هوایی چه اقداماتی در این راستا انجام داده است؟

- به حول و قوه الهی ما در جنگ الکترونیک به پیشرفت های خوبی نائل شده ایم و سامانه های جنگ الکترونیکی ساخته ایم که قابلیت سفید کردن رادارهای دشمن را دارند و همچنین برای محافظت از هواپیماهای خودی در برابر جنگ الکترونیک دشمن هم به سامانه های پدافندی الکترونیکی بسیار خوبی دست پیدا کرده ایم.

الان مصطلح است که می گویند هر کسی زودتر ببیند برد با آن است البته این دیدن اینطور نیست که براحتی اجازه دهند رادار ما آنها را کشف کند یعنی با جنگ الکترونیکی که انجام می دهند، دید رادارهای ما را منحرف می کنند و اجازه نمی دهند که دریافت خوبی داشته باشیم.

بنا براین خیلی مهم است که بتوان به تکنولوژی دست پیدا کرد که به دشمن با سامانه های الکترونیکی و راداری پیشرفته ای که در اختیار دارد اجازه داده نشود دید رادارهای ما را منحرف کند. دراین راستا ما خیلی خوب عمل کرده ایم الان هم توانمندی این را داریم که رادارهای دشمن را کور کنیم و هم با آنها مقابله کنیم به طوری که آنها نتوانند بر رادارهای ما اثری منحرف کننده داشته باشند و در آن اختلال ایجاد کنند. اگر این دو مولفه را با هم جمع کنیم توان رزمی بالایی بدست خواهیم آورد.

* با توجه به ساخت هواپیمای بدون سرنشین و رادار گریز "سفره ماهی" آیا نیروی هوایی در مورد طراحی و ساخت پرنده های با سرنشین رادارگریز نیز برنامه هایی را در دستور کار دارد؟

- نیروی هوایی ارتش پیشرفت های بسیار خوبی را در زمینه طراحی وساخت هواپیماهای رادار گریز داشته است، به عنوان مثال می توان به طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین رادار گریز "سفره ماهی" که تمامی تست های خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است اشاره کرد.

نکته حائز اهمیت در این هواپیما طراحی شکل ایرودینامیکی آن بود بطوری که با توجه به برآوردهای انجام شده این پرنده حتی بیشتر از آنچه که پیش بینی می کردیم به پرواز درآمد یعنی مداومت پرواز بسیار خوبی داشت ضمن اینکه هم اکنون در حال توسعه تجهیزات و امکانات "سفره ماهی" هستیم.

اما نباید از نظر دور داشت که ساخت هواپیماهای رادار گریز نیازمند برخورداری از دو علم مهندسی ویژه است یکی طراحی شکل آیرودینامیکی این نوع از هواپیماهاست یعنی شکل آیرودینامیکی این پرنده ها باید به گونه ای طراحی شود که امواج راداری را که به آن برخورد می کند و در فضا منتشر می شود توسط رادارها قابل دریافت نباشد و دیگر اینکه نوع مواد بکار رفته در بدنه این هواپیماها به گونه ای باشد که بتواند امواج راداری را جذب و از انعکاس آن در فضا جلوگیری کند که هم اکنون نیروی هوایی به این فناوری دست پیدا کرده است.

البته در مورد رادار گریز بودن هواپیماها نباید فقط به مواد و شکل ظاهری این پرنده ها اکتفا کرد بلکه حتی موتورها و خروجی هوا در این نوع از هواپیماها باید طوری طراحی شود که در فضا ارتعاش ایجاد نکنند چرا که همین ارتعاش ها برای رادارهای پسیو قابل رهگیری خواهند بود.

با توجه به دستیابی نیروی هوایی به چنین تکنولوژی همه پروژه های بعدی ما در ساخت جنگنده ها معطوف به بهره گیری از تکنولوژی رادارگریزی خواهند بود، ضمن اینکه در حال حاضر طرح های مختلفی در این رابطه در دستور کار است.

با این وجود طراحی و ساخت این هواپیماها نیازمند یک پروسه طولانی مدت است تا چنین هواپیما های پیشرفته ای بتوانند در پهنه آسمان آبی به پرواز درآیند.

*با توجه به تکنولوژی روز دنیا، آیا نیروی هوایی برنامه ای برای طراحی و ساخت جنگنده بمب افکن های عمود پرواز ندارد؟

- در حال حاضر پروژه هایی برای ساخت جنگنده بمب افکن های عمود پرواز در نیروی هوایی نداریم. ضمن اینکه عمود پروازها بیشتر برای نیروی دریایی کاربرد دارد چون به طول باند نسبتا کمی برای پرواز احتیاج دارند که براین اساس از روی ناوهای جنگی می پرند و همچنین زمانی از پرنده های عمود پرواز استفاده می شود که بخواهند خارج از منطقه خود از آن استفاده کنند. بنابراین ساخت عمود پرواز فعلا دراولویت کاری ما قرار ندارد.

*درخصوص تولید سامانه های موشکی از جمله سامانه های موشکی هوا به هوا تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟

- نیروی هوایی علاوه بر تولید موشک های آفندی بر روی تولید موشک های هوا به هوا هم کار کرده و دستاوردهای بسیار خوبی دراین زمینه داشته است البته زمانی که مسئله تجهیزات دورزن مطرح می‌شود، اهمیت مهمات هوا به هوا کمتر می شود با این حال پروژه های مختلفی را هم دراین زمینه دردست اجرا داریم که مهمترین آن ساخت موشکی توانمند ترازموشک "Fonix" می باشد، این موشک یکی از بهترین موشک های هوا به هوا در دنیا است.

برتری این موشک که بر روی هواپیماهای رهگیر سوار می شود این است که جزء موشک های فعال است، برد بسیار زیادی دارد و همچنین نحوه برخورد و شیرجه آن به هواپیمای دشمن طوری است که برای خلبان این هواپیما امکان مانوری باقی نمی گذارد.

معمولا موشک های هوا به هوا یا اکتیو (فعال) هستند یا سیمی اکتیو (نیمه فعال) ، یا هیچکدام از آنها. موشک هایی که غیر فعال هستند باید بوسیله رادار آنها را تا مسافتی تعقیب کنید به نحوی که حتما به هدف مورد نظر برخورد کنند که این موضوع امکان ریسک هواپیمای مادر را که این موشک ها را هدایت می کند بسیار بالا می برد.

اما در مورد موشکهایی که فعال هستند رادار آنها را تا حد کمی دنبال می کند که پس از آن خود این موشکها به هدف اصابت می کنند، یعنی به طور اتوماتیک رادار این نوع از موشکها هواپیمای دشمن را کشف می کند. "فونیکس" از نوع موشک های فعال هوا به هوا است و وقتی رها می شود خود به دنبال هدف مورد نظر می رود و هواپیمای مادر مورد خطر قرار نمی گیرد.

لذا پروژه هایی در دست داریم که توانمندی موشک "فونیکس" را ارتقاء دهد، یعنی ساخت و تولید موشکی بومی با قابلیت بیشتر از قابلیت موشک های فونیکس.

* باتوجه به اینکه این موشک از "فونیکس" الگو برداری شده باز می توان آن را در شمار پروژه های کاملا بومی آورد؟

- به هرحال هرچیزی را که بخواهیم بسازیم باید الگویی داشته باشیم، در اینجا هم ممکن است که از روی موشک "فونیکس" الگو برداری کرده باشیم البته الگوبرداری ازعلم فیزیک والکترونیک بکار گرفته شده در آن، اما با این وجود پروژه ما کاملا بومی است.

*اخیرا برخی از کشورهای عربی در منطقه اقدام به خرید حجم بالایی از تسلیحات نظامی پیشرفته از ایالات متحده کرده اند که هواپیماهای "F35" و "F22" نیز از جمله این اقلام است که البته تاکنون این جنگنده بمب افکن های مدرن در اختیار این کشورها قرار نگرفته، ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

- ما کشورهای همسایه را جزء کشورهای دوست به شمار می آوریم و همواره سیاست جمهوری اسلامی ایران بر این مبنا بوده که با آنها ارتباط خوب و سازنده ای داشته باشیم به طوری که بتوانیم با کمک آنها امنیت منطقه را تامین کنیم. در حقیقت تهدید اصلی برای ما آمریکا و رژیم صهیونیستی درمنطقه است زیرا همانطور که مشاهده می کنید نیروهای فرامنطقه ای موجب نا امنی منطقه خاورمیانه شده اند.

به نظر من وقتی آنها موضوع واگذاری جنگنده های"F35" ، "F22" وموشک های پاتریوت را به برخی از کشورهای عربی مطرح می کنند این موضوع بیشتر موضوعی تبلیغاتی است تا کاربردی، مثلا در زمان جنگ آمریکا باعراق، آمریکاییها اعلام کردند که تمام آسمان عراق را تحت نظر دارند و امکان پریدن حتی یک پرنده هم وجود نخواهد داشت اما دقیقا در همان زمان می بینیم که بیش از 200 فروند هواپیمای عراقی از فرودگاه های عراق پرواز کرد و به اطراف رفت. حالا شما تصور کنید که اگر پشت این هواپیماها یک خلبان مکتبی بنشیند چه بلایی می تواند سر آمریکا بیاورد.

* نظر شما آیا واقعا آمریکا با این همه تجهیزات وتسلیحات مدرن که در اختیار دارد نقطه ضعفی نیز دارد؟

همه نقاط آسیب پذیر دشمن را شناسایی کرده ایم و برنامه و طرح هایی برای آنها داریم و در این خصوص نیز تمرینات ویژه ای کرده ایم که فکر نمی کنم تا کنون این تمرینات در ارتش های دنیا انجام شده باشد

بله، درست است که آمریکا ازتکنولوژی بسیار بالا و تجهیزات پیشرفته ای برخوردار است اما اینطور نیست که آسیب پذیر نباشد. بلکه نقاط آسیب پذیر فراوانی دارد که ما آنها را شناسایی کرده ایم و برنامه و طرح هایی برای آن داریم و دراین خصوص نیز تمرینات ویژه ای کرده ایم که فکر نمی کنم تا کنون این تمرینات در ارتش های دنیا تمرین شده باشد و درصورتی که مورد حمله قرار بگیریم آنها را به اجرا در خواهیم آورد.

البته ما قبول داریم که جنگنده های مدرن"F22" و"F35" از فن آوری بسیار بالایی برخوردار هستند اما اینها هم آسیب پذیراست که همانطور که گفتم تمام نقاط آسیب پذیر آنها را کشف کردیم و برنامه هایی خاصی برای مقابله با آنها داریم.

به هرحال همانطور که ما در طول هشت سال جنگ تحمیلی برتری خود را نشان دادیم هم اکنون نیز هیچ کشوری در منطقه مطلقا توان مقابله با ما را ندارد. مثلا رژیم بعث عراق در ابتدای جنگ حدود 350 فروند هواپیمای از رده خارج شده مثل میگ 17، میگ 19 و سوخو 22 داشت اما در پایان جنگ حدود 600 فروند هواپیماهای روز دنیا را مثل میگ 25، میگ 29، سوخو 24 و میراژ را داشت ضمن اینکه در طول جنگ نیز دائما از سوی غرب و شرق پشتیبانی می شد اما همواره برتری هوایی از آن نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران بود.

*آیا بمباران شهرهایمان توسط نیروی هوایی ارتش بعث عراق نوعی برتری هوایی برای آنها محسوب نمی شده است؟

- به هیچ وجه، شما نگاه نکنید که یک فروند از هواپیماهای ارتش بعث در ارتفاع 70 هزار پایی می آمد و چندین بمب در شهرهایمان تخلیه می کرد، این که برتری هوایی نیست چراکه اصلا احتیاجی به نشانه گیری دقیق نیست، برتری هوایی این است که نیروی زمینی دشمن از دست نیروی هوایی طرف مقابل تحت فشار باشد و نتواند به راحتی به انجام عملیات بپردازد که براین اساس ما واقعا به آنها اجازه نمی دادیم که به پل ها یا نفت کش های ما آسیب برسانند. از سویی دیگر هم تمام پالایشگاه هایشان را زده بودیم بطوری که دیگر نفتی را صادر نمی کردند.

برتری هوایی یعنی این، یعنی شما تمام پشتوانه اقتصادی و خطوط مواصلاتی دشمن را از بین ببرید و نیروی زمینی و دریایی اش را زمین گیر کنید، انداختن بمب در شهرها که ملاک نیست. لذا درطول جنگ تحمیلی علی رغم این همه پشتیبانی که از رژیم بعث عراق می شد ولی ما همواره برتری هوایی خود را حفظ کرده ایم ضمن اینکه ما در حال حاضر نیزهیچ کمبودی نسبت به کشورهای منطقه به لحاظ تسلیحات نظامی نداریم و اگر بحرانی بوجود بیاید می توانیم کاملا برتری هوایی خود را نشان دهیم.

*درادامه می خواهم به مسئله هواپیماهای بلوکه شده ایران توسط ایالات متحده اشاره کنم، با توجه به شرایط کنونی آیا نیروی هوایی برنامه خاصی برای بازپس گیری یا دریافت غرامت از آمریکا را در دستور کار ندارد؟

- به نظر می رسد که این مسئله در حال حاضر خیلی پیچیده شده است چون آنها یکسری هزینه هایی را مطرح کرده اند اما با این حال هم اکنون این مسئله از طریق وزارت دفاع در دادگاه لاهه دنبال می شود، البته ما یک نماینده در وزات دفاع داریم که بحث ها را در این زمینه دنبال می کند، به هرحال ما باید به دنبال گرفتن مبالغی که پرداخت کردیم باشیم نه جنگنده ها وتجهیزات چون آنها را یا فروخته اند و یا اینکه الان از رده خارج شده است. البته ظاهرا یک بخشی از این هزینه ها هم دریافت شده است و همچنان این رویه ادامه دارد.

*امیر، می خواهم به بیان خاطراتی در مورد دوران درخشان دفاع مقدس که بهانه ما برای انجام این گفتگو بود، اشاره کنید؟

- بدلیل اینکه در دوران دفاع مقدس من هم تخصص شهید بابایی بودم می خواهم خاطره ای را در مورد نحوه عملکرد ایشان در جنگ بگویم، شهید بابایی هرجا که می رفت به طور ناشناس وارد می شد و چون ایشان سرخود را می تراشیدند برخی جاها این شهید عالی مقام را با سربازها اشتباه می گرفتند و حتی احساس می کردند که سربازی است که دیر سر پست خود حاضر شده است و بعضا با وی برخورد می کردند. این موضوع نشان دهنده تواضع و فروتنی بسیار زیاد شهید بابایی بود.

این خلبان سرافراز دوران دفاع مقدس از نظر کارنظامی و اطلاعاتی نیز انسان شاخصی بود، مثلا شهید بابایی هیچگاه عملیاتی را بر روی کاغذ طراحی نمی کرد و یا حتی از طریق نامه رمزدار آن را ارسال نمی کرد. بلکه بصورت ناشناس در پایگاه حضور پیدا می کرد بطوری که یک دفعه فرمانده پایگاه می دید ایشان در دفترشان است وهمان لحظه عملیات را طراحی می کرد و خلبانها را برای انجام ماموریت توجیه می کردند. معمولا هر عملیاتی را که طراحی می کرد پروازهای آن عملیات را هم انجام می دادند.

نکته جالب توجه این بود که شهید بابایی علاه بر خلبانی جنگنده"F14" که هواپیمای اصلیشان بود جنگنده های"F4" و"F5" را هم هدایت می کرد یعنی اگر عملیاتی را طراحی می کردند خودشان کابین عقب می نشستند و نقاط ضعف عملیات را از طریق پرواز پیدا می کردند و بعد به خلبانها می گفتند، اصلا شهید بابایی در هواپیمای "F5" شهید شد در صورتی که خلبان هواپیمای "F14" بود.

*آیا در دنیا چنین روندی که یک نفر سه هواپیمای شکاری را هدایت کند مرسوم است؟

- نه! این کاردر دنیا معمولا مرسوم نیست و اساسا جزء استانداردها نیست که یک خلبان بیش از دو فروند هواپیما را هدایت کند اما شهید بابایی این کار را انجام می داد.

در اینجا می خواهم به موضوع مهم دیگری در دوران دفاع مقدس اشاره کنم، در دو سال آخر جنگ تحمیلی نیروی هوایی ارتش بعث عراق به زدن شریانهای اقتصادی ما روی آورده بود لذا کشتی های نفتکش ایرانی را می زدند و زمانی که ما آنها را دنبال می کردیم آنها به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس می رفتند که درآنجا ناوهای آمریکایی مستقر بودند که وقتی ما را می دیدند به ما هشدار می دادند و می گفتند هواپیمای جنگنده "F14" که با سرعت مورد نظر پرواز می کنید درحال نزدیک شدن به ناو آمریکایی هستید.

* پس اینکه می گفتند اشتباها هواپیمای مسافربری ایرباس ما را مورد هدف قرار داده اند و 290 نفر مسافر را به شهادت رساندند کذب بوده است؟

- بله، به هیچ وجه اشتباهی رخ نداده و اظهارات آنها کاملا بیهوده است، درحقیقت آمریکائیها هواپیمای مسافربری ایرباس ما را هم با اشراف کامل اطلاعاتی زدند و اصلا اشتباهی در کار نبوده چون این موضوع را من به عینه دیدم و نقل قول نمی کنم یعنی به محض اینکه هواپیمای "F14" ما به آنها نزدیک می شد بلافاصله هشدار می دادند و به ما اجازه نمی دادند که جلو برویم اما به آنها اجازه می دادند که بیایند و نفت کش های ما را بزنند.

یک خاطره دیگرهم می خواهم برایتان بگویم که شنیدنش خالی از لطف نیست، وقتی که من به همراه یکی از خلبانان برای انجام یک ماموریت پرواز می کردیم، در رادار دیدم که چهار گروه پروازی به شکل کمانی به سمت ما می آیند بطوریکه درست در وسط این نیم دایره قرار داشتیم، بعد از دقایقی که با رادار کار کردم متوجه شدم که در گرفتن امواج مشکلی پیش آمده است، معمولا وقتی چنین مسائلی برایمان پیش می آمد ما آن را از طریق رمز به کنترل رادار می گفتیم تاهواپیمای بعدی بلند شود.

زمانیکه خواستم این موضوع را به زمین بگویم خلبان یک جنگنده "F14" که هم اکنون بازنشسته شده است و از اساتید من هم بود به من گفت به هیچ وجه الان چیزی نگو چون هر رادیو کالی که انجام بدهی آنها حتی اگر نتوانند رمز را بشکنند احساس می کنند که ما یک مشکلی داریم بنابراین با جرات به سمت ما می آیند و کارشان را تمام می کنند، ضمن اینکه شنودهای آمریکایی هم به آنها کمک می کنند.

این خلبان شجاع هم با توکل به خدا به دل آنها زد دقیقا مثل بچه ای که هیچ خطری را احساس نمی کند ما هم این کار را کردیم و دشمنان وقتی دیدند که این چنین ما به قلب آنها زدیم متوجه مشکل ما نشدند و احساس کردند که الان مورد هدف واقع می شوند و بلافاصله فرار را بر قرار ترجیح دادند. در حقیقت انگیزه ای این چنین قوی هیچگاه شکست نمی خورد و ما وقتی می گوییم دفاع مقدس واقعا اهدافی را که به خاطرش می جنگیدیم مقدس بود برای همین می گوییم دفاع مقدس.

*امیر! آیا فکر می کنید که نسل جوان ما هم دارای چنین انگیزه های قوی هستند؟

- اتفاقا در مراسم شب های احیا جوانانی را با ظاهرهای مختلف دیدم که مانند ابر بهار اشک می ریزند و درخواست توبه به درگاه خداوند متعال داشتند که من وقتی اینها را دیدم به مسلمان بودنم افتخار کردم. حالا ممکن است برخی از آنها تی شرت هایی را بپوشند که از نظر ما نامناسب باشد ولی با این حال وقتی این روحیه را در این جوانان دیدم متوجه شدم که هر وقت نیاز شود این جوانان برای دفاع از آب و خاک و ناموس خود به جبهه ها خواهند آمد.

البته ما باید روی جوانهایمان کار کنیم. مهم این است که آنها را رها نکنیم. اینها در مکتب اسلام و امام حسین (ع) پرورش یافته اند که اگر رهایشان کنیم دیگران مغزشان را جذب خواهند کرد. ما باید اینها را حفظ کنیم و رهایشان نکنیم اگر اینطور حفظشان کنیم و نگذاریم دیگران با جنگ نرم آنها را از ما بگیرند حتی به نظر من خیلی سلحشورتر از نسل ما خواهند بود.

*ارزیابی شما از اسکادرانان جوان نیروی هوایی چیست؟

- در نیروی هوایی نیز جوانان بسیار خوبی هستند. یکی از برتری که جوانان و نسل جدید نیروی هوایی از آن برخوردار هستند این است که اساتید آنها دوران دفاع مقدس را درک کرده اند و تاکتیک هایی را که در جنگ لمس کردند، به آنها منتقل می کنند بطوری که تاکنون هر طرحی که داشته ایم همین جوانان غیورانجام داده اند.

*با سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

-------------------------------------------------

گفتگو از: محمد ابراهیم پاکزاد