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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۴۹

11 میلیون تن سنگ‌آهن در کشور تولید شد

میزان تولید سنگ‌آهن در کشور در پنج ماهه منتهی به پایان مردادماه امسال در مجموع به 11 میلیون و 57 هزار و 191 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7 درصد افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، همچنین میزان استخراج سنگ‌آهن در مدت یاد شده برابر با 17 میلیون و 528 هزار و 551 تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32 درصد و در مقایسه با هدف برنامه پیش‌بینی شده 28 درصد افزایش نشان داد.

از کل سنگ‌آهن تولیدی کشور در مدت یاد شده، سه میلیون و 962 هزار تن مربوط به شرکت چادرملو، سه میلیون و 82 هزار تن شرکت گل‌گهر، 2 میلیون و 507 هزار تن شرکت سنگ‌آهن مرکزی و بقیه متعلق به سایر شرکت‌ها بود.
 
صادرات سنگ‌آهن در پنج ماهه امسال نیز برابر با یک میلیون و 501 هزار و 756 تن به ارزش 128 میلیون و 848 هزار دلار بود که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 43 درصد افزایش داشت.
 
در مرداد ماهامسال نیز میزان تولید سنگ‌آهن به 2 میلیون و 188 هزار و 835 تن رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته از 6 درصد رشد برخوردار شد.
کد مطلب 1150804

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