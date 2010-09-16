به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "از ما بهترون" سومین تجربه کارگردانی است که پیش از این دو فیلم ساخته که هریک داستان و فضایی متفاوت داشتهاند. "آرامش در میان مردگان" یک فیلم تلخ اجتماعی بود که با هزینه محدود ساخته شده بود و بیشتر تجربهگرایی یک کارگردان تازه کار را نشان میداد."همخانه" اما رویکرد تازه این فیلمساز در سینمای اجتماعی را نشان میداد، فیلمی کمدی رمانتیک که گوشه چشمی به مسائل زنان و جوانان داشت، "همخانه" نشان داد مهرداد فرید به فتح گیشه هم فکر میکند. "از ما بهترون" چرخش تازه در سینمای کارگردانی است که با سه فیلمش نشان داده به موضوعهای اجتماعی فکر میکند.
مهرداد فرید سابقه روزنامهنگاری دارد و برای نخستین بار در "از ما بهترون" سراغ حرفهای رفته که با آن آشنا است. یکی از جذابیتهای "از ما بهترون" در نگاه اول روایت مشکلات حرفهای این قشر است. فرید در "از ما بهترون" به سراغ روایت گرفتاریهای حرفهای روزنامهنگاران میرود و پس از مدتها از تعطیلی روزنامهها و نبود امنیت شغلی در این حرفه صحبت میکند.
اما رویکرد فرید در روایت قصهای تلخ متفاوت است. او تلاش کرده قصه تلخش را همراه با چاشنی طنز روایت کند. انتخاب رضا عطاران به همین دلیل بوده است. البته او بازی متفاوتی در این فیلم دارد و تصویری که از عطاران در "از ما بهترون" میبینیم با کمدیهای او کاملا فرق دارد.
رابطه عاطفی احسان (عطاران) و نسیم (الناز شاکردوست) به فیلم گرما داده است. فضای تلخ و سرد فیلم که همراه با هراس و اضطراب است با این رابطه تلطیف میشود. فرید دنیای ذهنی احسان را دنیایی تیره و تار خلق کرده و او را در فضایی پرسوء تفاهم رها کرده است. فضایی که نزدیکان، همکاران و دوستان احسان هم نمیتوانند باعث بهتر شدن آن شوند.
حتی عشق هم نمیتواند نجات دهنده زندگی احسان باشد و او ترجیح میدهد نسیم را رها کند و دل به دریایی بزند که معلوم نیست چه سرنوشتی برایش رقم زده است. پایان "از ما بهترون" تلخ و غیرقابل پیش بینی است، پایانی که به طور تلویحی سرنوشت بسیاری از روزنامهنگاران در سالهای اخیر را به تصویر میکشد.
سالها پیش سامان مقدم در "پارتی" تلاش کرده بود بخشی از مشکلات حرفهای روزنامهنگاران و روزنامهها را به تصویر بکشد اما فیلم تازه فرید پایان آن دوران و آن جنس از روزنامهنگاری را بهتر نشان میدهد. هر چند فیلم ظاهری مفرح و فانتزی دارد و تلاش میکند واقعگرای صرف به نظر نرسد اما واقعیت پنهان سرنوشت روزنامهنگاری در این سالها را نشان میدهد.
"از ما بهترون" شاید برای مخاطب عام فیلم کاملی نباشد. بعضی روابط و مناسبات گنگ است و تلخی پایان کام او را میآزارد اما واقعیت این است که تلاش فرید برای ثبت بخشی از تاریخ اجتماعی یک سرزمین قابل تقدیر است. حتی اگر فیلم مشکل روایت داشته و ضرباهنگ آن کند باشد.
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