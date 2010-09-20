کاهش اعتبار پیشگیری از اعتیاد مانع توسعه برنامه ها شده است

محمد باقر صابری زفرقندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: تا زمانی که تعرفه های درمان اعتیاد در شورای عالی بیمه روند جاری خود را طی کند، هیئت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس وضعیت جغرافیایی و ویژگیهای استانی مرجع تعیین تعرفه ها هستند.

وی ادامه داد: تعرفه های تعیین شده از سوی دانشگاههای علوم پزشکی در هر استانی لازم الاجرا است.

مدیرکل درمان و بازتوانی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: موضوع تعیین تعرفه های واحد از حدود سه سال قبل در دستور کار کمیته درمان ستاد قرار گرفت و بر اساس آن وزارت بهداشت هزینه خدمات ارائه شده در مراکز درمانی منطبق با پروتکل ابلاغی را تهیه و به وزارت رفاه ارسال کرده است.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون مرجع تعیین استانداردهای مرکز درمانی و ابلاغ پروتکلهای درمانی وزارت بهداشت است بنابراین وزارت بهداشت مکلف است نسبت به تهیه و به روز کردن و ابلاغ پروتکلهای درمان اعتیاد اقدام کند.

زفرقندی افزود: تا پایان سال 89 همه مراکز فعال در حوزه اعتیاد موظف هستند شرایط خود را با آیین نامه و پروتکل ابلاغی وزارت بهداشت منطبق کنند و بعد از این زمان سایر دستورالعملهای موجود غیر قانونی بوده و مستلزم برخورد مراجع نظارتی است.

وی با اشاره به وضعیت بودجه درمان اعتیاد و پرداخت آن به بهزیستی اظهار کرد: وضعیت اعتبارات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر متاثر از کل اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر است که بخشی از اعتبارات خصوصا در حوزه درمان و کاهش آسیب اندکی کمتر شده است.

مدیرکل درمان و بازتوانی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ثابت ماندن وضعیت اعتبارات و حتی کاهش اندک آن موجب شده تا فعالیت دستگاههای مختلف از جمله وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی توسعه نیابد و در حد فعالیتهای سال گذشته باقی بماند.

وی افزود: سهم کوچکی از وضعیت افزایش نیافتن اعتبارات در فرانشیز دریافتی از مراجعان جبران می شود اما برای کمک به افراد بی بضاعت و پوشش موثر این افراد اعتبارات پیشگیری مورد نیاز است که امیدواریم در سالهای آتی با ارزیابی درستی از وضعیت مراکز ارائه کننده خدمات درمان بتوانیم اعتبارات را هدفمند تر به دستگاهها اختصاص دهیم.