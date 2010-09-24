به گزارش خبرنگار مهر، سامی نعاش سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال یمن در گفتگو با رسانه‌های کشور یمن در مورد آخرین وضعیت تیمش گفت: ما اردوهای آماده سازی خوبی را پشت سر گذاشته ایم و آماده حضور در چین هستیم.

وی خاطرنشان کرد: تیم‌های فوتبال جوانان ایران، کره جنوبی و استرالیا جزو تیم‌های قدرتمند آسیا هستند اما از آنها نمی‌ترسیم و برابر این تیم‌ها دست و پا بسته نخواهیم بود.

سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال یمن همچنین افزود: هم از این گروه به عنوان گروه مرگ نام ‌می‌برند ولی ما هم شرایط خوبی داریم و برابر این حریفان قدرتمند، بازی‌های بسیار خوبی را ارائه خواهیم کرد.

سامی نعاش در پایان با بیان اینکه به تیم خود بسیار امیدوار است، گفت: ما برای موفقیت به چین می‌رویم و مطئنم یمن می‌تواند شگفتی ساز مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ‌شود.

تیم فوتبال زیر 19 سال یمن خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا که طی روزهای 11 تا 26 مهرماه جاری در شهر زیبو چین در ایالت شاندونگ برگزار می‌شود، آماده می‌کند. این تیم در گروه D رقابت‌ها با تیم‌های ایران، کره جنوبی و استرالیا همگروه است.