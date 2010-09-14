هتک حرمت به قرآن کریم تقابل دولتمردان آمریکا با اسلام است

سید رمضان شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سوزاندن قرآن کریم با روح صلح طلبی ادیان الهی در تضاد آشکار است، بیان کرد: یکی از اهداف مهم رسالت پیامبران الهی ایجاد صلح و دوستی میان اقوام و ادیان مختلف و تقویت پیوند میان فرهنگهای مختلف است.

وی با جاهل خواندن سردمداران دولت های آمریکا، انگلیس و آلمان اقدام اخیر توهین به قرآن کریم و تقدیر از کاریکاتوریست پیامبر اعظم را باتلاق جدید سیاستهای احمقانه مسئولان این کشورها عنوان کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اقدامات زنجیره ای در برخی کشورهای غربی در توهین به مسلمانان را نژاد پرستانه و به دور از تمدن و فرهنگ بیان کرد و گفت: این رفتار نیز توهم رئیس جمهور آمریکا و لابی صهیونیستی در کاهش فشار وجدانهای بیدار دنیا بر رژیم جعلی و نژاد پرست صهیونیست است.

شجاعی از خیزش جدید ملتهای مسلمان و کانون های بیداری مردم در دنیای غرب خبر داد و خطاب به دولتهای تندرو و تفرقه افکن غربی گفت: قرآن سوزی و نادیده گرفتن مقدس ترین کتاب مسلمانان ، دنیای غرب را به سمت پرتگاه و نابودی می کشاند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلسبا بیان اینکه پروژه قرآن سوزی و قدردانی از کاریکاتوریست پیامبر اعظم اسلام حرکتی جدید در تداوم طرحهای پیشین لابی صهیونیستی در سرپوش گذاشتن و انحراف افکار عمومی دنیا از جنایات وحشتناک رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان است از مسئولان برخی دولتهای غربی مدافع این رژیم خواست از خشم و غیرت مسلمانان بترسند و از حمایت اسرائیل و جنایات خود در کشورهای اسلامی دست بردارند.

شجاعی تصریح کرد: نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی با تبعیت از موضع گیری های هوشمندانه رهبر انقلاب در تمامی وقایع و رخدادهای داخلی و خارجی ، دوشادوش ملت حمایت خود را از مسلمانان سایر نقاط جهان و مقدسات اسلامی اعلام می دارند.