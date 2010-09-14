سوسیه داد جای رئال مادرید را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال آلمریا و رئال سوسیه داد دیشب با نتیجه تساوی 2 بر 2 به کار خود پایان دادند. برای آلمریا در این دیدار پیاتی(21) و اولوآ (90) گل زدند و گل های رئال سوسیه داد را تامودو (8) و سوتیل (33) به ثمر رساندند.

سوسیه داد با این تساوی خارج از خانه، جایگزین رئال مادرید در رده چهارم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر شد.

جدول رده بندی:

1- آتلتیکومادرید مادرید 6 امتیاز - تفاضل گل 5+

2- والنسیا 6 امتیاز- تفاضل گل 3+

3- سویا 4 امتیاز 3+

4- رئال سوسیه داد 4 امتیاز - تفاضل گل 1+

-------------------------------------------------

18- مایورکا یک امتیاز

19- راسینگ سانتاندر بدون امتیاز

20- لوانته بدون امتیاز