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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۲۶

هفته دوم لالیگا/

سوسیه داد جای رئال مادرید را گرفت

سوسیه داد جای رئال مادرید را گرفت

آخرین دیدار هفته دوم رقابت های فوتبال لالیگا با تساوی بین تیم های آلمریا و رئال سوسیه داد به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال آلمریا و رئال سوسیه داد دیشب با نتیجه تساوی 2 بر 2 به کار خود پایان دادند. برای آلمریا در این دیدار پیاتی(21) و اولوآ (90) گل زدند و گل های رئال سوسیه داد را تامودو (8) و سوتیل (33) به ثمر رساندند.

سوسیه داد با این تساوی خارج از خانه، جایگزین رئال مادرید در رده چهارم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر شد.

جدول رده بندی:
1- آتلتیکومادرید مادرید 6 امتیاز - تفاضل گل 5+
2- والنسیا 6 امتیاز- تفاضل گل 3+
3- سویا 4 امتیاز 3+
4- رئال سوسیه داد 4 امتیاز - تفاضل گل 1+
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18- مایورکا یک امتیاز
19- راسینگ سانتاندر بدون امتیاز
20- لوانته بدون امتیاز

کد مطلب 1150831

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