رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چندی پیش طی برگزاری نشستی با حضور مسئولان شهرستان دماوند و مدیریت شهری آبعلی شهرداری موظف شد تا طرحی جامع جهت ساماندهی پیست اسکی آبعلی تهیه نماید.

این مسئول از تخصیص اعتباری بالغ بر 50 میلیون ریال جهت مطالعات شهری آبعلی خبر داد و گفت: برای تمامی طرحهای مطالعاتی شهر آبعلی 50 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافت که یکی از موارد موجود در ردیف این طرحها پیست اسکی آبعلی بود.

وی با بیان اینکه بحث مالکیتی در خصوص پیست اسکی آبعلی وجود ندارد، عنوان کرد: پیست اسکی آبعلی به عنوان قدیمی ترین پیست اسکی کشور دارای جایگاهی تفریحی، ورزشی و گردشگری است و پیش از آنکه متعلق به ارگان، نهاد و سازمانی خاص باشد به عموم مردم تعلق دارد.

فقدان مدیریت متمرکز کاستی بزرگ پیست آبعلی

اسماعیلی فقدان مدیریتی متمرکز در پیست آبعلی را یک کاستی بزرگ دانست و افزود: با توجه به فقدان مدیریتی متمرکز در پیست آبعلی طرح جامع مذکور می تواند وظائفی مجزا برای نهادهای دولتی، خصوصی و نیمه خصوص تعیین کند تا قابلیتهای این مجموعه ورزشی افزایش یابد.

عضو شورای اسلامی شهر آبعلی با تاکید بر ورزشی فرهنگی ماندن مجموعه پیست آبعلی خاطرنشان کرد: پیست اسکی آبعلی می بایست به صورت مجموعه ای ورزشی - فرهنگی برای نسل امروز و آینده باقی بماند.

این مسئول اراضی متعلق به پیست را در خطر تعرض زمین خواران دانست و گفت: متاسفانه برخی افراد به بهانه ایجاد کسب و کار در پیست، بخشی از زمینهای این مجموعه ورزشی را با حصارکشی مورد هجمه قرار داده اند.

وی ادامه داد: علاوه بر این در برخی دیگر از نقاط پیست نیز برخی اشخاص با اعمال نفوذ مبادرت به تغییر کاربری اراضی متعلق به این مجموعه ورزشی کرده، ساخت و سازهایی مغایر با فعالیتهای ورزشی، تفرجگاهی و گردشگری عمومی انجام می دهند.

رضا اسماعیلی در تشریح موارد قابل اجرا در طرح جامع پیست اسکی آبعلی خاطرنشان کرد: در طرح جامع پیست اسکی آبعلی موارد متعددی همچون حفظ کاربری ورزشی پیست، افزایش امکانات رفاهی برای گردشگران، به روز شدن دستگاه های قدیمی تله اسکی، دورنمای اقتصادی این مجموعه برای شهر و شهرستان و سایر موارد دیده شده تا هر ارگان با هر مدیریتی موظف به انجام موارد یاد شده باشد.

شهر دو هزار و641 نفری آبعلی در 50 کیلومتری شمال شرق استان تهران و در بخش رودهن از توابع شهرستان دماوند قرار دارد.

پیست اسکی آبعلی، هتل آبعلی و جلوه های اکوتوریسمی زیبا از جمله دیدنیهای این شهر محسوب می شود.