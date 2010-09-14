محمد حسن طیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب همزمان با ایام ثبت نام دانشجویان جدیدالورود افزود: سازمان سنجش آموزش کشور هنگام اعلام نتایج معمولا 5/1 تا 2 برابر ظرفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی پذیرش می کند.

نایب رئیس اتحادیه دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی درباره میزان صندلی های خالی این دانشگاهها در سال گذشته گفت: برخی موسسات سال گذشته 50 درصد صندلی خالی داشتند اما به طور میانگین 64 درصد ظرفیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی در سال گذشته پر شد و حدود 36 درصد صندلیها خالی ماند.

طیرانی درباره سرنوشت ثبت نام کنندگانی که به دلیل به حدنصاب نرسیدن ثبت نام کنندگان در یک رشته با انحلال رشته در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی روبرو می شوند نیز به مهر گفت: سال گذشته بعضی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی با این مشکل مواجه بودند. در یک موسسه فقط 8 نفر از پذیرفته شدگان یک رشته ثبت نام کرده بودند و در موسسه دیگر نیز در یک رشته فقط 7 نفر ثبت نام کرده بودند.

وی افزود: یک راه برای تعیین تکلیف ثبت نام کنندگانی که با انحلال رشته مواجه می شوند این است که به دانشگاههای دیگر میهمان شوند یا اینکه برای دانشگاهها و موسسات غیرانتفاعی غیردولتی تکمیل ظرفیت اعلام شود.

نایب رئیس اتحادیه دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی با بیان اینکه سال گذشته برای این دانشگاهها از سوی سازمان سنجش آموزش کشور تکمیل ظرفیت اعلام نشد گفت: تکمیل ظرفیت غیرممکن بود چون بخصوص در رشته ریاضی دیگر داوطلبی نمانده بود. امسال هم به نظر می رسد برای غیرانتفاعی ها تکمیل ظرفیت اعلام نکنند.

طیرانی با ابراز امیدواری برای پر شدن ظرفیت موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی خاطرنشان کرد: برای مهیا شدن یک صندلی خالی در دانشگاه انرژی زیادی صرف می شود.