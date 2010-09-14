شهردار جدید آمل معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهر تاریخی و گردشگری آمل حدود 22 روز است که بدون شهردار است و در این میان باوجود انتخاب و معرفی فردی از سوی شورای شهر آمل برای پست شهردار جدید این شهر به استانداری مازندران، متاسفانه تاکنون استانداری مازندران هیچ اظهارنظری درخصوص موافقت یا مخالفت خود در این خصوص نکرده است.

انتخاب شهردار آمل در سالهای اخیر به عنوان اصلی ترین معضل منطقه بوده است.

حسین علیزاده، شهردار سابق آمل اول شهریورماه جاری در روزهای بحث برانگیز در شهر و شهرداری آمل پیش از موعد بازنشسته شد تا شورای اسلامی شهر آمل ولی الله قادی معاون اداری و مالی شهرداری را موقتا تا انتخاب شهردارجدید به سمت سرپرست شهردار آمل منصوب کند.

ولی الله قادی در سال های اخیر به عنوان یک پای ثابت سرپرستی شهرداری آمل درپی جابجایی یا برکناری شهرداران این شهر تبدیل شده است.

رئیس شورای شهر آمل در این خصوص گفت: اعضای شورای اسلامی شهر آمل در تاریخ هفتم شهریورماه امسال با رای موافق همه اعضای شورا سید عماد حسینی نائب رئیس فعلی شورای شهر آمل را به عنوان شهردارآینده آمل به استانداری مازندران معرفی کرده است.

سیدمحمد پژومان افزود: برای نخستین بار همه اعضای شورای شهر آمل با رای موافق و واحد درخصوص انتخاب یک شهردار اتفاق نظری یکسان داشتند.

وی در خصوص سوابق شهردار پیشنهادی شورا به استانداری مازندران برای گرفتن رای اعتماد و موافق اضافه کرد: سیدعماد حسینی علاوه براینکه در مدت چهار سال با اعضای شورای شهر آمل بوده و مورد شناخت کامل اعضای شورا است دارای تحصیلات علمی و دانشگاهی است و می تواند با اندوخته های علمی خود فصل جدیدی را در شهرآمل پیاده کند.

وی تصریح کرد: مسئولان استانداری مازندران باید در مدت حدود 10 روز مخالفت یا موافقت خود را با این شهردار پیشنهادی اظهار کند.

رئیس شورای اسلامی شهر آمل ادامه داد: اصلاح رفتار سازمانی در شهرداری آمل در برنامه شورای اسلامی شهر قرار دارد و بسیاری از طرح‌ها با تکنولوژی روز و طرح‌هایی که تخلفات اداری را تا 70 درصد کاهش می‌دهد در دو سال اخیر بر زمین مانده است.

صاحبنظران سیاسی و اجتماعی شهرستان آمل معتقدند که انتخاب برخی شهرداران گذشته در این شهرستان و عدم توان تعامل آنها با مردم، عدم آشنایی آنها با موقعیت استراتژیک منطقه و انتخاب مسئولان ادارات و نهادها از میان افراد نابلد و ناآشنا به حوزه مدیریتی شان، از عوامل عقب ماندگی شهر آمل است.

در روزهای اخیر عده ای هم در شهرآمل با توزیع شب نامه های درصدد تخریب شهردار منتخب و معرفی شده شورای شهر آمل به استانداری مازندران هستند.

در شهر آمل از سال 1302 تاکنون 36 شهردار بر مسند شهرداری آمل تکیه زدند.