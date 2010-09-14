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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۵۱

مدیرعامل آبفار بوشهر:

دولت تنها 40 درصد کمک زیان این شرکت را پرداخت کرده است

دولت تنها 40 درصد کمک زیان این شرکت را پرداخت کرده است

بوشهر - خبرگزاری مهر: محمد پردل گفت: با توجه به اینکه این شرکت یک شرکت دولتی است و اعتبارات آن از طریق دولت تامین می شود، تا کنون دولت تنها 40 درصد از کمک زیان این شرکت را پرداخت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر صبح سه شنبه در جمع مدیران شهرستانی این شرکت افزود: هم اکنون روستاییان استان بوشهر یک ششم قیمت تمام شده آب که حدود 100 تومان است را پرداخت می کنند و مابقی آن می بایست توسط دولت به صورت یارانه پرداخت شود.

وی اظهار داشت: این شرکت در سال جاری حدود 126 میلیارد ریال هزینه جاری جهت انجام وظایف خود نیاز دارد که حدود 22 میلیارد ریال آن از طریق فروش آب و پرداخت قبوض به این شرکت بازگذشته است .

پردل با بیان اینکه دولت متعهد شده است 104میلیارد ریال مابقی را به این شرکت پرداخت کند، گفت: تنها 40 درصد از این اعتبار که حدود 39 میلیاردریال بوده است به این شرکت پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر گفت: با توجه به کسری اعتبارات جاری این شرکت اختصاص اعتبار یاد شده نقش بسزایی در اجرای فعالیتهای این شرکت خواهد داشت.

مدیر امور آبفار شهرستان دیر نیز گفت: طی چهار سال اخیر یک هزار و 324 انشعاب در شهرستان دیر به روستاییان این شهرستان واگذار شده است.

عباس جاوید افزود: از این تعداد انشعاب واگذار شده 890 انشعاب خانگی، 88 انشعاب تجاری و 95 انشعاب عمومی اداری بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین طی این مدت به 12 حسینیه و مسجد و یک گلزار شهدای این شهرستان انشعاب آب واگذار شده است.

مدیر امور آبفار شهرستان دیر گفت: در سال 85 و 86 به ترتیب 274 و 318 انشعاب و در سال 87 و 88 نیز به ترتیب 342 و 390 انشعاب آب در این شهرستان واگذار شد.

جاوید افزود: طی چهار سال اخیر نیز 182 انشعاب آب خانگی به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و 46 انشعاب نیز به خانواده های تحت پوشش بهزیستی واگذار شده است.

کد مطلب 1150848

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