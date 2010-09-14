دولت تنها 40 درصد کمک زیان این شرکت را پرداخت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر صبح سه شنبه در جمع مدیران شهرستانی این شرکت افزود: هم اکنون روستاییان استان بوشهر یک ششم قیمت تمام شده آب که حدود 100 تومان است را پرداخت می کنند و مابقی آن می بایست توسط دولت به صورت یارانه پرداخت شود .

وی اظهار داشت: این شرکت در سال جاری حدود 126 میلیارد ریال هزینه جاری جهت انجام وظایف خود نیاز دارد که حدود 22 میلیارد ریال آن از طریق فروش آب و پرداخت قبوض به این شرکت بازگذشته است .

پردل با بیان اینکه دولت متعهد شده است 104میلیارد ریال مابقی را به این شرکت پرداخت کند، گفت: تنها 40 درصد از این اعتبار که حدود 39 میلیاردریال بوده است به این شرکت پرداخت شده است .

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر گفت: با توجه به کسری اعتبارات جاری این شرکت اختصاص اعتبار یاد شده نقش بسزایی در اجرای فعالیتهای این شرکت خواهد داشت .

مدیر امور آبفار شهرستان دیر نیز گفت: طی چهار سال اخیر یک هزار و 324 انشعاب در شهرستان دیر به روستاییان این شهرستان واگذار شده است .

عباس جاوید افزود: از این تعداد انشعاب واگذار شده 890 انشعاب خانگی، 88 انشعاب تجاری و 95 انشعاب عمومی اداری بوده است .

وی اظهار داشت: همچنین طی این مدت به 12 حسینیه و مسجد و یک گلزار شهدای این شهرستان انشعاب آب واگذار شده است .

مدیر امور آبفار شهرستان دیر گفت: در سال 85 و 86 به ترتیب 274 و 318 انشعاب و در سال 87 و 88 نیز به ترتیب 342 و 390 انشعاب آب در این شهرستان واگذار شد .