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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۳۳

لیگ قهرمانان اروپا/

رئال مادرید "مورینیو" مقابل آژاکس آمستردام/ بایرن مونیخ میزبان رم است

رئال مادرید "مورینیو" مقابل آژاکس آمستردام/ بایرن مونیخ میزبان رم است

رئال مادرید با مربیگری خوزه مورینیو چهارشنبه شب در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با آژاکس آمستردام هلند دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید فردا شب در گروه G  رقابت ها در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با آژاکس آمستردام هلند دیدار خواهد کرد. مورینیو آخرین بار در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو و درحالی که مربی اینتر میلان ایتالیا بود در فینال لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 2 بر صفر مقابل بایرن مونیخ به برتری رسید.

آژاکس در این دیدار لوییز سوارز اروگوئه ای را به دلیل محرومیت به خدمت ندارد. این بازیکن در گفتگو با مارکا گفته نماینده هلند می تواند رئال را در سانتیاگو برنابئو شکست دهد.

دیگر دیدار مهم فردا را تیم های بایرن مونیخ و رم برگزار می کنند. رم در آخرین دیدار خود در رقابت های سری آ با نتیجه 5 بر یک مقابل کالیاری شکست خورده است و بی تردید این نتیجه در روحیه بازیکنان این تیم تاثیرگذار خواهد بود.

دیدار دو تیم بایرن مونیخ و رم در گروه E رقابت ها و در ورزشگاه آلیانز آرنا برگزار خواهد شد. برنامه کامل مسابقات به این شرح است:

گروه E:
* بایرن مونیخ آلمان - رم ایتالیا
* کلوج رومانی - باسل سوییس

گروه F:
* مارسی فرانسه - اسپارتاک مسکو روسیه
* زیلینا اسلواکی - چلسی انگلستان

گروه G:
* میلان ایتالیا - اوسر فرانسه
* رئال مادرید اسپانیا - آژاکس هلند

گروه H:
* آرسنال انگلستان - براگای پرتغال
* شاختار دونتسک اوکراین - پارتیزان بلگراد صربستان

کد مطلب 1150854

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