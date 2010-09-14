فوران جدید خورشیدی آسمان زمین را روشن می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شفق شمالی درخشانی که باری دیگر آسمانهای نیمکره شمالی زمین را درخشان کرده اند با وقوع انفجار عظیم خورشیدی دیگری شدت خواهند گرفت.

اخترشناسان و علاقمندان به رصد آسمان در پی انفجار شدید خورشیدی که روز جمعه رخ داده بود شاهد شفقهای خیره کننده ای در طی روزهای اخیر بوده و خواهند بود.

این انفجار یک فوران هاله خورشیدی بوده که مستقیما به سمت زمین قرار نداشته است اما ضربه قابل توجهی را به میدان مغناطیسی زمین وارد کرده که می تواند شدت نور شفقهای شمالی را در آلاسکا، کانادا، ایسلند، گرینلند و اسکاندیناوی تقویت کند.

فورانهای هاله ای خورشیدی انفجارهای بزرگی از پلاسمای خورشیدی هستند که به سوی فضا پرتاب می شوند. زمانی که این فورانها به سمت زمین صورت بگیرند ذرات خورشیدی در مسیر قطبها و به سوی میدان مغناطیسی زمین جاری می شوند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، فوران روز جمعه توسط رصدخانه خورشیدی ناسا و رصدخانه هلیوسفریک خورشیدی که در حال حاضر مشغول مطالعه بر روی خورشید هستند مشاهده شده است.