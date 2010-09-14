  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۰۶

فوران جدید خورشیدی آسمان زمین را روشن می کند

فوران جدید خورشیدی آسمان زمین را روشن می کند

فوران بزرگ دوباره خورشید در روز جمعه در پی توفان بزرگی که طی هفته های گذشته رخ داده و زمین را هدف قرار داده بود بر میدان مغناطیسی زمین تاثیر گذاشته و شفقهای شمالی درخشانی را در نیمکره شمالی زمین به وجود آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شفق شمالی درخشانی که باری دیگر آسمانهای نیمکره شمالی زمین را درخشان کرده اند با وقوع انفجار عظیم خورشیدی دیگری شدت خواهند گرفت.

اخترشناسان و علاقمندان به رصد آسمان در پی انفجار شدید خورشیدی که روز جمعه رخ داده بود شاهد شفقهای خیره کننده ای در طی روزهای اخیر بوده و خواهند بود.

این انفجار یک فوران هاله خورشیدی بوده که مستقیما به سمت زمین قرار نداشته است اما ضربه قابل توجهی را به میدان مغناطیسی زمین وارد کرده که می تواند شدت نور شفقهای شمالی را در آلاسکا، کانادا، ایسلند، گرینلند و اسکاندیناوی تقویت کند.

فورانهای هاله ای خورشیدی انفجارهای بزرگی از پلاسمای خورشیدی هستند که به سوی فضا پرتاب می شوند. زمانی که این فورانها به سمت زمین صورت بگیرند ذرات خورشیدی در مسیر قطبها و به سوی میدان مغناطیسی زمین جاری می شوند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، فوران روز جمعه توسط رصدخانه خورشیدی ناسا و رصدخانه هلیوسفریک خورشیدی که در حال حاضر مشغول مطالعه بر روی خورشید هستند مشاهده شده است.

کد مطلب 1150863

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها