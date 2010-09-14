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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۴۵

دقایقی پیش؛

همایش ایران و آفریقا با حضور احمدی‌نژاد آغاز به کار کرد

همایش ایران و آفریقا با حضور احمدی‌نژاد آغاز به کار کرد

همایش هم اندیشی ایران و آفریقا دقایقی پیش با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محور این همایش دو روزه که با همت وزارت امور خارجه در تهران برگزار شده است،  توسعه سطح روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آفریقایی است.

گفتنی است مسئولانی که از 30 کشور آفریقایی در این همایش شرکت کرده‌اند در سطوح روسای جمهور (سنگال و مالاوی)، رئیس مجلس (ساحل عاج)، وزرای خارجه، صنایع، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسئولان اطلاع رسانی، روسای برخی از دانشگاه‌ها، نخبگان علمی و فعالان اقتصادی هستند.

به گزارش مهر، عبدالله واد رئیس جمهور سنگال به دلیل اینکه رئیس دوره‌ای سازمان  کنفرانس اسلامی است در این همایش به نمایندگی از کشورهای آفریقایی اسلامی شرکت کرده است.

همچنین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در مراسم افتتاحیه همایش هم اندیشی ایران و آفریقا حضور دارند.

اخبار تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1150873

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