به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان در جمع خبرنگاران در خصوص ابلاغ ممنوعیت واردات 49 محصول کشاورزی به کشور گفت: تولیدات در بخش کشاورزی به خصوص در زمینه میوه بسیار بالاست و ایران به عنوان یکی از صادر کننده‌های بزرگ میوه به شمار می رود؛ بنابر این نباید با واردات بی رویه درزمان برداشت محصولات به تولید داخل لطمه وارد کرد.

وی افزود: با توجه به ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، این اختیار به وزارت جهاد کشاورزی داده شده است تا واردات انواع محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و صنایع مرتبط با محصولات کشاورزی را از طریق تنظیم مناسب تعرفه ها و تنظیم زمان مناسب ورود محصولات و همچنین جلوگیری از برخی از محصولاتی که واقعا کشور ما به آنها نیازی ندارد مدیریت کند.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: این واردات فقط به تولید داخل لطمه می زند و منافعی را برای کشور و تولید کنندگان دربر ندارد، ضمن اینکه تنها عده ای از واسطه ها و دلالها هستند که از این کار، سودهای بادآورده ای نصیبشان می شود.

وی افزود: در همین راستا با انجام کارهای کارشناسی ضوابط و شرایط 49 قلم از کالاهای کشاورزی تنظیم و به وزارت بازرگانی ابلاغ شد.

خلیلیان با بیان اینکه واردات برخی از محصولات کشاورزی دون شان نظام جمهوری اسلامی است، گفت: برای برخی از محصولات دیگر مانند سیب فرانسوی، گلابی چینی، انگور شیلی، پرتقال مصری، بادام آمریکایی و عسل چینی مجوزی صادر نمی شود.

وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: نیازهای کشور با محوریت تولید داخل تامین خواهد شد و در صورت نیاز واردات در زمانی که به تولید داخل لطمه نزند و برای تنظیم بازار انجام می شود.

دوران واردات بی رویه تمام شد

خلیلیان در خصوص تشکیل ستادی برای ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری و حضور تشکلها در این ستاد گفت: در این ستاد از نظرات همه تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی با محوریت حمایت از تولید داخل استفاده می شود، ضمن آنکه مصوبات این ستاد برای وزیر جهاد کشاورزی نقش پیشنهادی دارد و تصمیم نهایی براساس مصالح کشور گرفته می شود.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در ادامه کار کارشناسی علاوه بر آن 49 قلم کالایی که اعلام شد، سایر موارد را نیز به تدریج اعلام خوهد کرد تا تمام محصولات کشاورزی تحت پوشش این قانون قرار گیرند.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اینکه هنوز ممنوعیت واردات این 49 قلم کالا به گمرک اعلام نشده است، بیان داشت: در حال حاضر ثبت سفارش این 49 قلم کالا ممنوع است و افرادی که تمایل به واردات دارند ابتدا بایستی به وزارت جهادکشاورزی مراجعه کنند و اگر به آنها مجوز داده شد ثبت سفارش را در وزارت بازرگانی انجام می دهند و تا زمانی که این ابلاغیه به گمرک برسد، زمان می برد.

وی افزود: این شامل کالاهایی که قبلا مجوز و ثبت سفارش آنها در وزارت بازرگانی انجام شده باشد، نمی شود. در حقیقت این نامه یک اعلام و راهبر است تا همه بدانند دوره واردات بی رویه تمام شده و دیگر اجازه واردات برخی از محصولاتی که دون شان نظام جمهوری اسلامی است، داده نخواهد شد.

صادرات محصولات کشاورزی 10 درصد تولیدات هم نیست

خلیلیان پیرامون ارقام واقعی صادرات محصولات کشاورزی اظهار داشت: تولید در بخش کشاورزی ایران بسیار متنوع است و در مناطق مختلفی انجام می شود و معمولا تولید کننده های ما هم کشاورزانی هستند که خودشان صادر کننده نیستند و واردات را افرادی که کارشان به صورت حرفه ای واردات و صادرات مختلف و از جمله محصولات کشاورزی است، انجام می دهند؛ بنابراین آنچه گمرک اعلام می کند، سندیت دارد.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی هم گزارشات و تحلیلها را براساس همان آمار رسمی گمرک و واردات و صادرات که تحقق یافته است، اعلام می کند، ضمن انکه مجموع آنچه که صادر می شود شاید به 10 درصد کل محصولات تولیدی هم نمی‌رسد.

پرداخت نقدی یارانه های بخش کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به هدفمندی یارانه ها گفت: بخشی از یارانه ها که در بودجه امسال نیز وجود دارد حدود 850 میلیارد تومان است که بر اساس قانون هدفمند سازی یارانه ها همچنان باقی است. از طرف دیگر، دولت تصمیم گرفت 650 میلیارد تومان هم برای توسعه بیمه کمک یارانه ای بکند. علاوه بر اینها، از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها هم قرار شده است 30 درصد به بخشهای تولیدی داده شود که سهم بخش کشاورزی هم از این 30 درصد تعیین خواهد شد.

وی افزود: در زمان اعلام اجرای هدفمندی یارانه ها واحدهای صنعتی بخش کشاورزی به مراکز مشخص مراجعه می کنند و کشاورزان نیز به صورت عام در قالب شناسنامه بهره بردار کشاورز سهم یارانه ای خود را دریافت می کنند. وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: این یارانه ها به صورت صورت نقدی پرداخت می‌شود.

خلیلیان درخصوص تاثیر هدفمندی یارانه ها بر بخش کشاورزی گفت: تاثیر آن در میان مدت مثبت خواهد بود و در کوتاه مدت هم با توجه به اینکه برای بخش کشاورزی به تدریج اجرا می شود، آثار منفی ندارد، ضمن آنکه بسته های حمایتی از تولید کنندگان در کارگروه مربوطه نهایی شده است. برهمین اساس، در همان چهارچوب اقدامات کمکی به تولید کنندگان انجام می شود.