آثار قابل توجه برای رقابت در جشنواره موسیقی "مقاومت" وجود ندارد

میرزمانی ضمن بیان این مطلب به چرایی عدم توجه به موسیقی مقاومت اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت : سی و دو سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران می گذرد و مردم در این انقلاب حوادث و جریان های مختلفی چون 8 سال دفاع مقدس ، دوره سازندگی و غیره را از سر گذرانده اند که همه این جریان ها سرشار از مقاومت بوده است ولی متاسفانه تجربه موسیقایی در این عرصه بسیار اندک است و متاسفانه آثارموسیقایی دراین زمینه چشمگیر نیست که بتوان به رقابت گذاشت.

دبیر دومین جشنواره موسیقی مقاومت در ادامه افزود : امیدوارم شرایطی فراهم شود تا آثار موسیقی در حوزه مقاومت برای جشنواره های آینده بیش از آنچه درحال حاضر موجود است تولید شود تا بحث رقابت به طور جدی در جشنواره های دیگر مطرح شود.

وی در پایان صحبت های خود به زمان برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت : دومین جشنواره موسیقی مقاومت از تاریخ 3 تا 6 مهرماه در کرمانشاه برگزار می شود و قرار است از 10 هنرمند در حوزه های مختلف موسیقی مقاومت تجلیل به عمل آید.