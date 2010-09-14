آثار رادی از منظرهای مختلف بررسی نشده است

فریندخت زاهدی درباره انتخاب اعضای هیئت علمی بنیاد اکبر رادی به خبرنگار مهر گفت: باید بنیاد اکبر رادی به ثبت برسد تا بتوانیم اعضای هیئت علمی و گروههای دیگر را مشخص کنیم. در حال حاضر فعالیتهایی را در دست انجام داریم و بعد از ثبت اعضای هیئت علمی را معرفی میکنیم.
رییس هیئت علمی بنیاد اکبر رادی درباره فعالیتهای فعلی افزود: با افرادی که علاقهمند به آثار زندهیاد رادی هستند و رادی شناسی میکنند تماس گرفته شده تا مقالاتی را درباره آثار رادی و تحلیل آنها بنویسند. باید استاد رادی و آثارش با رویکردها و نظرات نو تحلیل شود.
وی نبود اقدامات لازم در تحلیل و نگاهی نو و از منظرهای مختلف به رادی و آثارش را از کم کاریهای اهالی تئاتر دانست و خاطرنشان کرد: این مشکلی است که ما با تمام نویسندگان خود داشتیم. از این پس سعی میکنیم آنچنان که شایسته است آثار نویسندگان خود را از جمله رادی را با رویکردی نو نگاه کنیم تا واقعیتهای پنهان شده در آثار را پر رنگ کرده و با شرایط روز مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
رییس هیئت علمی بنیاد اکبر رادی نگاه و تحلیل آثار زندهیاد رادی را منظرهای مختلف یکی از کارهای مهمی دانست که نمایشنامه نویسان و پژوهشگران تئاتر ایران باید انجام دهند.
فریندخت زاهدی درباره انتخاب اعضای هیئت علمی بنیاد اکبر رادی به خبرنگار مهر گفت: باید بنیاد اکبر رادی به ثبت برسد تا بتوانیم اعضای هیئت علمی و گروههای دیگر را مشخص کنیم. در حال حاضر فعالیتهایی را در دست انجام داریم و بعد از ثبت اعضای هیئت علمی را معرفی میکنیم.
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