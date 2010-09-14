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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

"دیدار در سپیده دم" در آخرین مراحل آماده سازی

"دیدار در سپیده دم" در آخرین مراحل آماده سازی

فیلم تلویزیونی "دیدار در سپیده دم" به کارگردانی مجید جوانمرد در آخرین مراحل فنی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین فیلم تلویزیونی "دیدار در سپیده دم" توسط آرش اعلامی روزهای پایانی خود را می گذراند و ساخت موسیقی و صداگذاری طی چند روز آینده مشخص خواهد شد. با ساخت موسیقی و صداگذاری، این تله فیلم طی دو هفته آینده به طور کامل آماده و پخش خواهد شد.

از بازیگران اصلی این تله فیلم می توان به کیهان ملکی، حسین معلومی، فقیه سلطانی، رامتین خداپناهی، زهره صفوی، شهنام شهابی، افشین نخعی، بهراد رحمانی، سعید نورالهی، معصومه موسوی و با حضور دکترمحمود عزیزی و... اشاره کرد.

"دیدار در سپیده دم" مضمونی اجتماعی دارد و داستان اسماعیل نوجوانی را روایت می کند که به اتهام قتل مادربزرگش به مدت سه سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شود. حمید مربی مددکار کانون که خود در نوجوانی مددجو بوده است اکنون به پیشنهاد و اصرار خودش پرونده اسماعیل را به دست گرفته و با مشکلات حواشی اش دست و پنجه نرم می کند تا اینکه... .

سایر عوامل اصلی پروژه عبارتند از  تهیه کننده و مجری طرح: محمدرضا ایزدی یکتا، نویسنده: آرش گودرزی، مدیر تصویربرداری: بابک بذرافشان، طراح گریم: غلامرضا جهانمهر، صدابردار: سعید بجنوردی، طراح صحنه: شهرام قدیری فر، مدیر تولید: حسن خضرآبادی، ناظر کیفی: داریوش منتظری، عکاس: آرش شاه محمدی، منشی صحنه: المیرا شرافتیان، بازنویسی فیلمنامه: مجید جوانمرد، دستیار اول کارگردان: پوریا جاویدپور، طراح لباس: رویا کویتی، دستیار برنامه ریز و امور مالی: سلمی ناز حبیب و مصول سیما فیلم.

کد مطلب 1150895

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