کارگاه های صنایع دستی آذربایجان شرقی تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی صبح سه شنبه در بازدید از کارگاههای صنایع دستی شهر تبریز گفت: در حوزه صنایع دستی برنامه های مختلفی داشتیم که تجهیز کارگاههای فعال و نمونه از جمله این برنامه هاست.

به گفته وی این اقدام از طریق اعتباراتی که از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ابلاغ شده صورت می گیرد و در این مرحله از تجهیز کارگاهها برای تجهیز شش کارگاه صرف می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی درباره نوع کارگاه های تجهیز شده خاطرنشان کرد: کارگاه های سفال گری، تراش سنگهای قیمتی، چاپ باتیک و نقره کاری از جمله کارگاه های تجهیز شده است.

محمدی به آغاز فعالیت علاقمندان و هنرجویان این کارگاه ها اشاره کرد و گفت: با تامین اعتبار و برنامه ریزی های صورت گرفته، کارگاه های دیگری نیز به جمع کارگاههای تجهیز شده افزوده خواهد شد.

رئیس شورای فنی صنایع دستی آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود از گسترش آموزش رشته های صنایع دستی و هنرهای سنتی در تمام شهرستانهای آذربایجان شرقی خبر داد و تاکید کرد: هنرهای سنتی و صنایع دستی میراث گرانبهایی است که باید با دقت حفظ و مراقبت شود تا به نسل های آتی انتقال یابد.

وی با اشاره به توانمندی های استان در رشته های مختلف هنرهای سنتی و صنایع دستی تصریح کرد: آموزش یکی از اقدامات اصلی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی است و به این وسیله این هنرهای ماندگار از گزند زمان و فراموشی رهایی می یابند.

به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی رشته های متنوعی در آذربایجان شرقی در حال آموزش و احیا است که تعداد آنها در حدود 35 رشته مختلف ارزیابی شده است.

محمدی تصریح کرد: هر کدام از شهرستانها به فراخور توانمندی ها و امکانات و علاقمندی هنرجویان، آموزش تعدادی از این رشته ها را در دستور کار خود دارند.

وی با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در تمامی 19 شهرستان استان حضور فعال و موثر دارد، افزود: پیش از این معاونت صنایع دستی متولی اجرای آموزش‌ها بود اما با توجه به تلاش برای افزایش مشارکت بخش خصوصی، درحال این حاضر این امر به تعاونی‌ها محول شده است.

گفتنی است، هنرمندان آذربایجان شرقی در دهها رشته مختلف هنرهای سنتی و صنایع دستی به خلق آثار منحصر به فرد و بدیع می پردازند و تا کنون سه نشان مهر اصالت یونسکو برای آثار صنایع دستی را از آن خود نموده اند.