دفاع مقدس مولفه مهم فرهنگساز ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری ‌فر صبح سه شنبه در جلسه کمیته فرهنگی و هنری ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد دلاورمردان هشت سال دفاع مقدس افزود: دستگاه ‌های عضو کمیته باید در راستای هماهنگی، همکاری و تلاش برای هم‌افزایی فعالیت‌ها اقدام کنند.

وی بر رویکرد مشارکت ‌محوری در انجام فعالیت‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: باید در راستای مشارکت و حضور گسترده مردم در برنامه های بزرگداشت هفته دفاع مقدس برنامه ‌ریزی کرده تا با تکیه بر افزایش سطح آگاهی شهروندان بتوانیم به اهداف و نتایج پیش ‌بینی شده در پاسداشت آرمان‌ها و ارزش‌های دفاع مقدس دست پیدا کنیم.

مطهری ‌فر گفت: برگزاری جشنواره استانی شعر پایداری در شهرستان سرایان، تهیه و توزیع کتب مرتبط با دفاع مقدس در سطح کتابخانه‌های استان، تولید و اجرای تئاتر رودکی در محل آمفی‌تئاتر علامه فرزان از برنامه های اجرایی این اداره کل در هفته دفاع مقدس است.

وی مشارکت در چاپ پوستر خوشنویسی شده سخنرانی دکتر شهید رحیمی در مورد دفاع مقدس به تیراژ 10 هزار در سطح استان و برنامه‌ ریزی و مشارکت در برگزاری جشنواره منطقه ‌ای تئاتر دفاع مقدس، همکاری در تهیه آلبوم تمبر سرداران شهید استان به تعداد 250 نسخه و ارسال برای مسئولان ارشد نظام، طراحی و چاپ پوستر هفته دفاع مقدس و برنامه‌ ریزی برای برگزاری مسابقه عکس و خاطره راهیان نور استان را از دیگر برنامه های این اداره درهفته دفاع مقدس برشمرد.

قائم مقام اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز ضمن گله‌ مندی از حضور کمرنگ مسئولان در جلسه گفت: دفاع مقدس پیش از اینکه یک صحنه نظامی و جنگی باشد یک صحنه عقیدتی و یک فرصت برای استحکام مبانی دینی و پیوند ملی بین اقشار مختلف مردم ایران بود.

محمدحسین جعفری بیان کرد: پاسداشت رشادتها و دلاوری‌های رزمندگان دفاع مقدس از وظایف خطیری است که باید برای تقویت آن در بین نسل جوان برنامه‌ ریزی انجام شود.

وی اظهار داشت: دفاع مقدس برگی از یک دفتر و صفحه ای از کتاب مبارزات حق‌ طلبانه تاریخ علیه ظالمان است که بر صحیفه دل مبارزان حکاکی شده است.

جعفری یادآور شد: نبرد امروز نبرد نرم‌ افزاری بین حق و باطل است و جنگ تمام نشده بلکه شکل آن تغییر یافته و تنها ابزارهای جنگی تفاوت پیدا کرده است.

در این جلسه مقرر شد از سوی سازمان بسیج هنرمندان استان در شهرستانهای قاین، فردوس، بیرجند و نهبندان مراسم شب شعر، خاطره و در شهرستان فردوس نمایشگاه نقاشی دفاع مقدس برگزار شود.

همچنین برگزاری همایش هنرمندان در قائن و نهبندان، برگزاری شب شعر و اجرای نمایش در محل رزمایش در منطقه دشت علی‌آباد، برگزاری همایش روحانیان و اعزام و توجیه روحانیان به نقاط مختلف استان، اجرای طرحهای حجمی با موضوع دفاع مقدس در سطح شهر، نمایش فیلم با موضوع دفاع مقدس در پارک‌ها و اجرای طرحهای دفاع مقدس در میادین شهر از دیگر تصمیمات این جلسه بود.