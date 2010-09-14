احتمال همکاری دوباره دنیرو و پاچینو افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از امپایر آنلاین مارتین اسکورسیزی که به تازگی مراحل فنی فیلم "اختراع هوگو کابره" را به پایان رسانده مشغول تدارک مرحله پیش‌تولید فیلمی دیگر با عنوان "ایرلندی" است.



"ایرلندی" اقتباسی است از رمانی به نام "شنیدم خانه‌ها را رنگ می‌کنی" نوشته چارلز برندت که زندگی یکی از سران گروه‌های تبهکاری آمریکا به نام فرانک شیران (مشهور به ایرلندی) را روایت می‌کند.



پیش از این بازی رابرت دنیرو در نقش فرانک شیران قطعی شده، اما مراحل پیش‌تولید این پروژه در استودیوی پارامونت به کندی پیش می‌رود. اسکورسیزی هنوز درباره جزئیات این پروژه سخنی بر زبان نرانده اما گفته می‌شود این فیلمسازبزرگ بی‌میل نیست با قرار دادن دو اسطوره بازیگری معاصر یعنی دنیرو و پاچینو خاطره تلخ حضور این دو در فیلم شکست خورده و ضعیف "قتل موجه" را از اذهان علاقمندان دو غول هنر بازیگری بزداید.



به احتمال فراوان نام این فیلم در آینده تغییر خواهد کرد چرا که همزمان فیلمی با عنوان "ایرلندی" درباره تبهکاران اوهایو در دهه 1970 در حال ساخت است که بازیگرانی چون وال کیلمر، ری استیونسون و کریستوفر واکن در آن بازی می‌کنند.