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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۵۴

فیدل کاسترو :

سارکوزی دیوانه است/ منطق غرب در قبال ایران قابل درک نیست

سارکوزی دیوانه است/ منطق غرب در قبال ایران قابل درک نیست

رهبر سابق کوبا در یادداشتی با انتقاد از سیاست "بیگانه ستیزی" رئیس جمهوری فرانسه، وی را فردی دیوانه خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "فیدل کاسترو" رهبر سابق کوبا روز دوشنبه در مقاله ای تحت عنوان "ریاکاری بی پایان غرب" با انتقاد از اخراج کولیهای اروپای شرقی موسوم به روما از فرانسه، "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری این کشور را فردی احمق خواند.

رهبر سابق کوبا افزود: سارکوزی به عنوان رئیس جمهور یک کشور مجهز به بمب هسته ای فردی دیوانه است. وی در ادامه با اشاره به زرادخانه قدرت های غربی و برنامه صلح آمیز هسته ای ایران نوشت: قدرتهای غربی سلاح هسته ای دارند اما ایران به دلیل برنامه هسته ای خود مورد تهدید قرار گرفته است.

کاسترو نوشت: منطق این سیاست چیست که قدرت های غربی ایران را از برخورداری از انرژی هسته ای محروم می کنند اما خود دارای سلاح هسته ای هستند.

یاد آور می شود که اخراج کولی ها در پی دستور نیکلا سارکوزی برای تخریب 300 اردوگاه کولی ها صورت گرفت و اولین اردوگاهی که تعطیل شد در مرکز شهر "سنت اتین" قرار داشت که محل سکونت بیش از صد کولی بود.

این کولی ها از ماه مه گذشته در چادرها و پناهگاه های موقتی به سر می بردند که در زمین های متعلق به شهرداری سنت اتین دایر شده بود. بیشتر این افراد از کشورهای اروپای شرقی و عمدتا رومانی و بلغارستان به فرانسه آمده بودند.

سارکوزی همچنین خواسته است که اعضای جامعه کولی های رومانی بدون فوت وقت از فرانسه اخراج شوند.

کد مطلب 1150919

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