توطئه جدید صهیونیسم بین الملل در حال شکل گیری است

به گزارش خبرگزاری مهر در بیانیه آیت الله صادق آملی لاریجانی آمده است : هتک حرمت قرآن کریم در مقابل کاخ سفید اقدامی هدایت شده در جهت اسلام ستیزی و مقابله با حرکت های اسلام خواهی ملل مظلوم جهان و در حقیقت اهانت به همه ادیان توحیدی ابراهیمی است.

قرآن، نور الهی است که با این هتاکی ها هیچ گاه خاموش نخواهد شد، بلکه بر تلالو آن افزوده می شود قرآن کتابی است که انبیاء بزرگ الهی را به رسمیت شناخته و آنان را تصدیق نموده است.

اقدام ننگین توهین به قرآن کریم فراتر از یک اقدام ابلهانه از سوی چند عنصر عادی بوده بلکه نشان دهنده روند توطئه آمیز جدیدی از سوی استکبار جهان به سرکردگی صهیونیسم بین الملل برای سرپوش گذاردن بر ناکامی های سیاسی و نظامی خود در عرصه های بین المللی خصوصا در منطقه خاورمیانه دارد تا در راستای سیاست های قدرت طلبانه بتواند منافع نامشروع خود را حفظ نماید و عمق این توطئه ضرورت هوشیاری مسلمانان جهان را اقتضاء دارد.

این جانب ضمن تسلیت این مصیبت عظیم به ولی عصر امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری و مسلمانان جهان از تمامی حقوقدانان برجسته ، علمای ادیان توحیدی وروسای قوای قضائیه و مقامات عالی قضایی کشورهای جهان و سازمان ها و نهادهای بین المللی می خواهم در برابر این توهین آشکار به اعتقادات بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون نفر از مسلمان جهان ساکت ننشسته و اقدام اساسی و فوری در محکومیت این عمل ننگین به عمل آورده و این توطئه جدید را خنثی نمایند.