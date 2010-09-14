نمایشگاه مهندسی رزمی دفاع مقدس در استان مرکزی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک غلامرضا سلیمانی صبح سه شنبه در دومین نشست کمیته برپایی نمایشگاه مهندسی رزمی دفاع مقدس استان مرکزی در اراک افزود: این نمایشگاه سی و یکم شهریور ماه جاری همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در اراک افتتاح می شود.

وی ادامه داد: نمایشگاه مهندسی رزمی دفاع مقدس استان مرکزی شامل بخش های حسینیه ، میدان مین ، ادوات جنگی ، نهر و دریاچه آب ، غرفه های فرهنگی ، خاکریز ، سنگر اجتماعی و پل های شناور است.

سلیمانی با تاکید بر حضور دستگاه های اجرایی در این نمایشگاه گفت: حمایت و حضور بیشتر دستگاه های اجرایی ، خدماتی و اداری استان در احداث هر چه سریعتر نمایشگاه مهندسی رزمی استان کوشش کنند.

وی اقتدار ، عزت ، استقلال ، سربلندی و پیشرفت ایران اسلامی در بخش های مختلف مرهون خون مطهر شهدا و رشادت های رزمندگان در دوران دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: با تلاش در برگزاری باشکوه سی امین سالگشت این رخداد عظیم و تاریخ ساز باید دین خود را به ایثارگران ادا کنیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه روح الله استان مرکزی نیز گفت: افتخارات دفاع مقدس حاصل ولایت پذیری و پشتیبانی ملت رشید ایران بود.

سرهنگ پاسدار محسن گلشن زاده افزود: برنامه های دفاع مقدس باید به گونه ای باشد که بتواند عوامل پیروزی رزمندگان اسلام در دفاع مقدس را در اذهان عمومی به ویژه نسل جوان زنده نگه دارد.

وی گفت: رزمندگان اسلام و ملت رشید ایران اسلامی در دفاع مقدس تنها در پی انجام تکلیف و لبیک به ندای ولی فقیه بودند که این امر موجبات شکست دشمن را فراهم کرد.

وی افزود: دفاع مقدس متعلق به همه قشرهای مختلف مردم است بنابراین باید نقش و اثرگذاری ملت در پیروزی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس به خوبی در سی امین سالگرد دفاع مقدس با بر پایی نمایشگاه ها تبیین و ترسیم شود.