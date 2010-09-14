به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناکس نیوز، نعیم صدیقی از اعضای هئیت مدیره انجمن مسلمانان ناکسویل گفت: ما احساس نمی‌کنیم که این رویداد انعکاس احساسات کل جامعه نسبت به ما باشد. ما این رویداد را یک رویداد مجزا تلقی کرده و انتظار وقوع رویدادهای دیگر از این دست را نداریم.

مسلمانان مسجد ناکسویل ظهر یکشنبه 12 سپتامبر یک روز پس از هتک حرمت عده ای در نیویورک و واشنگتن نسبت به قرآن قرآنی را در مقابل مسجد خود یافتند که مورد بی‌حرمتی قرار گرفته بود.

این نسخه از قرآن برای یافتن شواهدی درباره وقوع اهانت در اختیار تکنسینهای دپارتمان پلیس ناکسویل قرار گرفته که با همکاری اف بی آی درحال بررسی این رویداد هستند.

دیوید راش نایب رئیس دپارتمان پلیس ناکسویل اظهار داشت: به طور مشخص این رویداد در مقوله جرایم ناشی از انزجار قرار می‌گیرد.

براساس اظهارات برایان کلاپپر عضو جنبش ملی اجتماعی تنسی، پس از این رویداد مسلمانان شهرهای ناکسویل چاتانوگا و موریستاون تظاهراتهایی را تشکیل دادند.

در جریان این هتک حرمتها کشیش استفان مارتین از کلیسای متودیست در این شهر اقدام به برگزاری مراسم نیایشی شبانه‌ای کرد تا تساهل میان پیروان ادیان ترویج شود.

مارتین که مسئله خشونت علیه مسلمانان در ایالات متحده را در طول یک دهه مطالعه و بررسی کرده اظهار داشت: رویدادهای مشابهی در سراسر کشور گزارش شده است. موضوعات اخیر چون بحث برسر ساخت مسجدی نزدیک محل انفجارهای یازدهم سپتامبر و لغو آتش زدن قرآن در کلیسایی در فلوریدا موجب شده که توجه عمومی به چنین اقدامی جلب شود.