هتک حرمت قرآن کریم دسیسه ای تبلیغاتی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام غلامرضا حسنی در بیانیه ای مشترک با نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری ضمن محکوم کردن اقدام بی شرمانه کشیش آمریکایی در اهانت به ساحت مقدس کلام وحی الهی، خواستار اقدام عاجل و جدی همه نهادهای مسئول جهانی به خصوص سازمان ملل متحد و شورای امنیت برای محکوم کردن هتاکی به کلام الله مجید و تعقیب و محاکمه عاملان این جسارت زشت شدند.

در بخشی از این بیانیه که حجت الاسلام غلامرضا حسنی و آیت الله علی اکبر قره باغی و آیت الله علی اکبر قریشی صادر کرده اند، آمده است: متاسفانه در شرایطی که اوضاع جهان در بحرانی ترین شرایط خود به سر می برد و شیطان با مجهز کردن لشگریان خود به انواع سلاح ها و خدعه ها، در پی سلب ایمان، معنویت و اتحاد از موحدان و مومنان ادیان الهی است، خبر آتش سوزی و اهانت به قرآن کریم به این نگرانی ها بیشتر دامن زد.

در ادامه این بیانیه آمده است: البته واقفیم که این اقدامات جز دسیسه تبلیغاتی بیش نیست، ولی گستاخی و بی شرمی این کاهنان سیه فکر سرسپرده صهیونیسم بدان جا رسیده که کلام الله را با کینه های دیرینه خود به حوادث 11 سپتامبر ربط می دهند، حادثه ای که استعمار غرب خود برای غارت منابع کشورهای مستضعف به وجود آورد.

امام جمعه ارومیه و نمایندگان آذربایجان غربی در مجلس خبرگان این حادثه را به همه موحدان و مسلمین جهان، رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت مسلمان ایران، تسلیت گفته و از مردم ارومیه برای شرکت در راهپیمایی امروز دعوت کردند.

مردم مومن و انقلابی شهرستان ارومیه امروز با برگزاری راهپیمایی اعتراض آمیز انزجاز خود را از اقدام وقیحانه کشیش آمریکایی تری جونز اعلام می کنند.

نهادها، ارگانهای دولتی و تشکلهای سیاسی آذربایجان غربی نیز با صدور بیانیه ای این اقدام کشیش آلمانی را محکوم کردند.