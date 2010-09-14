ایران و یونسکو در حوزه آب همکاری خواهند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این یادداشت تفاهم که میان مهندس سید مهدی ثمره هاشمی و پروفسور ناگی به امضاء رسید، طرفین در خصوص همکاری های آموزشی و انتقال تکنولوژی آب و فاضلاب موافقت کردند.

طرفین همچنین درخصوص ایجاد شعبه ای ازموسسه آموزشی یونسکو در ایران برای آموزش پرسنل، مدیران و دانشجویان صنایع آب و فاضلاب کشور بحث و تبادل نظر کردند و توافق اولیه در این خصوص به عمل آمد.

در این گفتگوها همچنین توافق شد در بلند مدت، ایران به عنوان مرکز منطقه ای موسسه آب یونسکو به ارایه خدمات آموزشی به کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه بپردازد.



لازم به توضیح است که موسسه آموزشی آب وابسته به یونسکو در هلند از معتبرترین مراکز علمی و آموزشی است که در حال حاضر 400 دانشجو در مقاطع مختلف و از اقصی نقاط جهان در این موسسه آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه آب را مورد مطالعه و پژوهش قرار می دهند.

