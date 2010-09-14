  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

بر اساس توافقات؛

ایران و یونسکو در حوزه آب همکاری خواهند کرد

ایران و یونسکو در حوزه آب همکاری خواهند کرد

یادداشت تفاهم همکاری های علمی، آموزشی و تحقیقاتی میان شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران و موسسه آموزشی آب، وابسته به یونسکو مستقر در هلند به امضاء رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این یادداشت تفاهم که میان مهندس سید مهدی ثمره هاشمی و پروفسور ناگی به امضاء رسید، طرفین در خصوص همکاری های آموزشی و انتقال تکنولوژی آب و فاضلاب موافقت کردند.

طرفین همچنین درخصوص ایجاد شعبه ای ازموسسه آموزشی یونسکو  در ایران برای آموزش پرسنل، مدیران و دانشجویان صنایع آب و فاضلاب کشور بحث و تبادل نظر کردند و توافق اولیه در این خصوص به عمل آمد.
 
در این گفتگوها همچنین توافق شد در بلند مدت، ایران به عنوان مرکز منطقه ای موسسه آب یونسکو به ارایه خدمات آموزشی به کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه بپردازد.
 
لازم به توضیح است که موسسه آموزشی آب وابسته به یونسکو در هلند از معتبرترین مراکز علمی و آموزشی است که در حال حاضر 400 دانشجو در مقاطع مختلف و از اقصی نقاط جهان در این موسسه آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه آب را مورد مطالعه و پژوهش قرار می دهند.
 
کد مطلب 1150961

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها