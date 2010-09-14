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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

گرجی:

سطح آبهای زیر زمینی انار سالانه 120سانتیمتر کاهش می یابد

سطح آبهای زیر زمینی انار سالانه 120سانتیمتر کاهش می یابد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی انار با اشاره به خشکسالی سالهای اخیر این شهرستان، گفت: برداشت بی رویه سطح آبهای زیر زمینی را با کاهش 120 سانتیمتری مواجه کرده است.

محمد گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شهرستان انار یکی از قطبهای تولید پسته استان کرمان محسوب می شود که به دلیل خشکسالی پی در پی و کمبود آب با کاهش تولید محصول مواجه شده است.

وی تصریح کرد: برداشت بی رویه از منابع آبهای زیر زمینی و عدم تجدید این منابع به دلیل کاهش بارندگی موجب شده است شاهد کاهش سطح آبهای زیر زمینی به میزان 120 سانتیمتر در طول هر سال باشیم.

مدیرجهاد کشاورزی انار با اشاره به وجود 240 حلقه چاه کشاورزی در این شهرستان، ادامه داد: در هر ثانیه شش متر مکعب آب از سفره های آب انار برداشت می شود که 40 درصد از این آب هدر می رود.

وی گفت: به دلیل کمبود آب در سال جاری بیش از 30 درصد برداشت محصول پسته کاهش یافته که موجب خسارت شدید به کشاورزان پسته کار شده است.

این مسئول میزان برداشت سالیانه محصول پسته شهرستان انار را 20 هزار تن از 25 هزار هکتار باغ مثمر اعلام کرد.
 

کد مطلب 1150973

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