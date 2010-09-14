به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اهداف مطرح شده برای برگزاری این همایش، شناسایی زنان اهل قلم فعال در زمینه ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی در این زمینه است.

در این بانک اطلاعاتی اسامی همه نویسندگان زن انقلاب و دفاع مقدس، عناوین آثار منتشر شده زنان نویسنده، آثار منتشر شده درباره زنان فعال در دفاع مقدس و انقلاب، چکیده‌ای از آثار آنان و ... ارائه می‌شود.

این همایش که در هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود، نگاهی پژوهشی به حضور زنان در عرصه فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس و انقلاب، همچنین حضور فعال آنان در دوران انقلاب و دفاع مقدس دارد.

