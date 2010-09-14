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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۳۴

بانک اطلاعات زنان اهل قلم انقلاب و دفاع مقدس راه اندازی می‌شود

بانک اطلاعات زنان اهل قلم انقلاب و دفاع مقدس راه اندازی می‌شود

نخستین همایش "زنان اهل قلم انقلاب و دفاع مقدس" در نظر دارد بانک اطلاعاتی زنان فعال در این عرصه را راه اندازی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اهداف مطرح شده برای برگزاری این همایش، شناسایی زنان اهل قلم فعال در زمینه ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی در این زمینه است.

در این بانک اطلاعاتی اسامی همه نویسندگان زن انقلاب و دفاع مقدس، عناوین آثار منتشر شده زنان نویسنده، آثار منتشر شده درباره زنان فعال در دفاع مقدس و انقلاب، چکیده‌ای از آثار آنان و ... ارائه می‌شود.

این همایش که در هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود، نگاهی پژوهشی به حضور زنان در عرصه فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس و انقلاب، همچنین حضور فعال آنان در دوران انقلاب و دفاع مقدس دارد.
 

کد مطلب 1150997

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