به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اهداف مطرح شده برای برگزاری این همایش، شناسایی زنان اهل قلم فعال در زمینه ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و راهاندازی بانک اطلاعاتی در این زمینه است.
در این بانک اطلاعاتی اسامی همه نویسندگان زن انقلاب و دفاع مقدس، عناوین آثار منتشر شده زنان نویسنده، آثار منتشر شده درباره زنان فعال در دفاع مقدس و انقلاب، چکیدهای از آثار آنان و ... ارائه میشود.
این همایش که در هفته دفاع مقدس برگزار میشود، نگاهی پژوهشی به حضور زنان در عرصه فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس و انقلاب، همچنین حضور فعال آنان در دوران انقلاب و دفاع مقدس دارد.
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