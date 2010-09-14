899 کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی رضایی صبح سه شنبه در بازدید از مراکز عرضه گوشت استان وی اظهار داشت: هزار و 286 مورد بازدید دورهای از مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی در سطح استان صورت گرفت که در این بازدیدها 899 کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی ضبط و معدوم شد.
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی خراسان جنوبی تصریح کرد: بیش از دو هزار و 492 واحد مرتبط با فرآوردههای خام دامی در سطح استان فعالیت می کنند که برخی از این مراکز از قبیل مراکز بسته بندی، کارخانه خوراک دام، مراکز جمعآوری شیر و رستورانهای بین راهی خارج از شهر فعالیت دارند.
رضائی گفت: کنترل دو هزار و 500 مرکز عرضه فرآوردههای خام دامی بدون همکاری شهروندان دشوار است که گزارشات مردمی در زمینه تخلفات بهداشتی این مراکز در نظارت هر چه بهتر دامپزشکی بسیار مؤثر است.
به گفته وی پرونده 11 متخلف عرضه فرآورده های خام دامی غیربهداشتی در راستای نظارت بر بهداشت عمومی به مراجع ذیربط ارجاع شد.
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