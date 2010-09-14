به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا "وقتی می‌رویم" به کارگردانی فئو آلاداگ یکی از سه نامزد جایزه لوکس سینمای اروپا و برنده یکی از جوایز جنبی جشنواره برلین مهمترین فیلم این مجموعه به شمار می‌رود.



"بوگزاگنر پلاتز" ساخته ماتی گشونک،‌ "هنری از ناوار" به کارگردانی جو بایر، "جیوزوس – ظهور و سقوط" اثر اسکار رویلر، "شبیه شبیه ولی متفاوت " ساخته دتلف باک ، "هابر مان" به کارگردانی یوراژ هرتز، "روزهایی که می‌آیند " اثر لارس کروم ،‌" مالر روی صندلی "ساخته پرسی و فلیکس آدلون و"در میان دهقانان" به کارگردانی لودی بویکن دیگر فیلمهایی هستند که برای دریافت عنوان نماینده سینمای آلمان رقابت می‌کنند.



این هفته یک هیئت نه نفره در مونیخ این فیلمها را باز بینی و در نهایت یک فیلم را به آکادمی اسکار معرفی می‌کنند. آکادمی اسکار روز 18 ژانویه فهرست اولیه نامزدهای جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را معرفی می‌کند. یک هفته بعد این فهرست به پنج فیلم کاهش می‌یابد و در نهایت یک فیلم از این جمع به جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی دست خواهد یافت.

هشتاد و سومین دوره مراسم اهدای جایزه اسکار روز 27 فوریه 2011( هشت اسفند) در کداک تیه تر لس آنجلس برگزار می‌شود.

