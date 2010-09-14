نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز همه پرسی ترکیه، اظهارات اخیر اوباما و هتک حرمت قرآن کریم در آمریکا از جمله مسائل مورد توجه رسانه های جهان عرب بوده است.

روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به همه پرسی قانون اساسی در ترکیه اشاره کرده که در آن اصلاحات موردنظر "رجب طیب اردوغان" رهبر حزب عدالت و توسعه مورد موافقت اکثریت مردم این کشور قرار گرفت و به جریان های سکولار در این کشور ضربه سختی وارد آورد.

امروز به دو کاریکاتور از روزنامه الرایه قطر اشاره می کنیم. در کاریکاتور نخست به خبر مطرح شده در رسانه ها درباره صادرات 50 هزار دستگاه خودروی مستعمل از سوی رژیم اسرائیل به عراق توجه شده است و شهروند عربی ناخودآگاه با خواندن این خبر به خود گفته است: خودروهای بمب گذاری شده! در واقع طراح کاریکاتور به نقش پشت پرده و مخرب رژیم صهیونیستی در عراق اشاره کرده است.

در کاریکاتور دوم روزنامه الرایه به مسئله مذاکرات مستقیم سازش توجه شده است. بر این اساس، طرف اسرائیلی در حال ساخت شهرکهای جدید با سیمان "صلح" است!

روزنامه القدس العربی امروز نگاهی طنز به اوضاع فعلی خاورمیانه به ویژه در عراق، افغانستان و پاکستان داشته است. بر این اساس، یک شهروند ساکن کشورهای خاورمیانه روزنامه ای را در دست گرفته که بر روی آن تیتر "کشیش آمریکایی طرح آتش زدن قرآن را لغو کرد" . وی با خوش خیالی از این مسئله ابراز رضایت کرده در حالی که کاملا در آتش جنگ های خاورمیانه سوخته است.

امروز به دو کاریکاتور از خبرگزاری فلسطین الیوم اشاره می کنیم. در کاریکاتور نخست به اظهارات اخیر اوباما اشاره شده است که گفته بود: "آمریکا با اسلام نمی جنگد بلکه جنگ ما با القاعده است". اما در تصویر یک بمب آمریکایی در حال برخورد مستقیم با یک خانواده مسلمان است.

در کاریکاتور دوم به شرط نتانیاهو در مذاکرات مستقیم سازش توجه شده است که اخیرا اعلام کرده بود: طرف فلسطینی باید یهودی بودن اسرائیل را به رسمیت بشناسد. البته این مسئله باعث حیرت طرف فلسطینی شده که با امید و آرزوی فراوان بر سر میز مذاکرات مستقیم حاضر شده است.

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به بهره برداری واشنگتن از واقعه 11 سپتامبر توجه داشه است که همچنان با گذشت 9 سال از آن و جنگ های افغانستان و عراق ادامه دارد.

روزنامه الحیات چاپ لندن در بخش کاریکاتور خود به بهره برداری سیاسی واشنگتن از طرح کشیش افراطی کلیسای شهر کوچک گینسویل در ایالت فلوریدا توجه داشته است. بر این اساس، طراح کاریکاتور "تری جونز" را به شکل یک کابوی جنگ طلب آمریکایی به تصویر کشیده که در حال اجرای نمایش برای سردمداران کاخ سفید است.

روزنامه المستقبل لبنان نیز امروز در ستون کاریکاتور روز بر مسئله مذاکرات مستقیم سازش تمرکز داشته است که در دور جدید آن به جای طرف فلسطینی، هر دو طرف اسرائیلی بوده (یکی یهودی سازی و دیگری شهرک سازی) که در حال بازی پینگ پنگ با توپ صلح هستند.