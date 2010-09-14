خروج اضطراری واحدهای برق آبی از مدار به هشت درصد کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، فربد استیری صبح سه شنبه در نوزدهمین گردهمایی مدیران بهره برداری نیروگاه های برق آبی کشور در مهاباد افزود: هم اکنون میزان خروج اضطراری واحدهای برق آبی کشور از مدار به طور میانیگین 25 درصد است.

وی در ادامه از افزوده شدن یک هزار مگابایت به ظرفیت نیروگاه های برق آبی کشور تا سال 91 خبرداد و بیان داشت: در حال حاضر ظرفیت ثبت شده نیروگاه های برق آبی کشور هفت هزار و 733 مگا بایت است.

به گفته ی استری هم اکنون 44 نیروگاه برق آبی شامل 109 واحد در سطح کشور فعال است.

استیری در ادامه اعتبارات مصوب نیروگاه های برق آبی کشور در سالجاری را 294 میلیارد ریال اعلام و خاطرنشان کرد: از این میزان 92 میلیارد ریال اعتبارات جاری و مابقی شامل اعتبارات سرمایه ای است .

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود میزان درآمد فروش انرژی توسط نیروگاه های برق آبی کشور را تا پایان تیروماه سالجاری یک هزار و 310 میلیارد ریال عنوان کرد.

استیری ارتقا و افزایش سطح علمی و فنی مدیران و متخصصان نیروگاه های برق آبی کشور در راستای افزایش راندمان کاری را ازا اهداف برگزاری این نشست دانست و اظهار داشت: آذربایجان غربی جز استانها دارای پتانسیل های بالقوه جهت احداث نبروگاهای برق آبی درمیان سایر استانهای کشور است.

وی در خصوص نیروگاه برق آبی شهرستان مهاباد نیز گفت: نیروگاه برق آبی مهاباد راندمان بسیار بالایی در تولید داشته که به منظور افزایش راندمان و بهینه سازی این نیروگاه اقدامات مطالعاتی در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.

نوزدهمین گردهمایی ادواری مدیران بهره برداری و بهینه سازی نیروگاه های سراسر کشور به مدت دو روز از روز سه شنبه با حضور کارشناسان وزارت نیرو و اعضای هیئت علمی برخی دانشگاه ها در مهاباد در حال برگزاری است.