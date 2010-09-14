هادی صادقی به سرپرستی دانشکده علوم حدیث منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم سرپرست این دانشکده آمده است، حجت الاسلام جناب آقای دکتر هادی صادقی
نظر به سوابق ارزشمند و توانمندیهای علمی، عملی و مدیریتی حضرت عالی بدینوسیله به عنوان سرپرست دانشکده علوم حدیث به مدت دو سال تعیین میشوید.
در این حکم آمده است: با عنایت به نقش بیبدیل معارف بلند اهل بیت علیهمالسلام در گسترش ارزشهای دینی و جهانی شدن اسلام، امیدورام توان خود را در جهت توسعه کمی و کیفی علوم حدیث و ارتقا آن به سطح دانشگاه جامع و تقویت تعامل آن با سایر مراکز علمی و پژوهشی به کار گیرد.
همچنین در حکم سرپرست جدید دانشکده علوم حدیث آمده است: بدیهی است همه بخشهای مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث در این امر مهم با شما همکاری خواهند داشت و افزایش توفیق و اخلاص جنابعالی را در پرتو توجهات خاصه ولیعصر روحی له الفدا در خدمت به فرهنگ قرآن و اهل بیت علیهمالسلام، از خداوند منان مسئلت دارم.
این حکم به امضای آیت الله محمدی ری شهری رئیس مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث رسیده است.
نظر شما