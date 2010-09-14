درخواست نمایندگان مجلس برای پرداخت تسهیلات مترو تهران بی پاسخ ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کوثری ضمن با این مطلب افزود: موضوع پرداخت تعهدات دولت به متروی تهران در این جلسه به صورت کلی و مجزا مطرح شد و صورت هزینه شرکت مترو بابت اعتباراتی که تا کنون صرف توسعه مترو شده به رئیس جمهور ارائه شد، اما با این حال برای پرداخت اعتبار ارزی به نتیجه ای نرسیدیم.

وی همچنین در ادامه اظهار کرد: رئیس جمهور پس از مشاهده صورت هزینه های مترو که توسط شرکت متروی تهران ارائه شده بود، قول داد که بودجه سال جاری و یارانه بلیت پرداخت شود تا بخشی از مشکلات اعتباری شرکت مترو برای توسعه خطوط در سال جاری مرتفع شود.

این نماینده مجلس همچنین اذعان داشت: در این نشست شهردار تهران دعوت نشده بود که از علت آن بی خبریم، اما مهدی چمران به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر و رئیس شورای عالی استان ها در تمام جلسات خصوصی و علنی حضور داشت. چمران نیز در این جلسه پیشنهاد کمک به ترخیص تجهیزات مترو از گمرک را داد که مورد موافقت نسبی رئیس جمهور قرار گرفت.

کوثری توضیح داد: هم اکنون اقلام و تجهیزات خریداری شده مترو در گمرک متوقف شده است که به پیشنهاد چمران مبنی بر ترخیص این اقلام، قرار شد به شهرداری کمک شود. البته مشخص نیست که این کمک در چه سطح و ردیفی قرار بگیرد و تنها رئیس جمهور دستور مساعدت را داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم اظهار داشت: شاید عدم دعوت شهردار تهران به این جلسه با اختلافات دولت و مجلس ارتباطی نداشته باشد ، چرا که رئیس جمهور نیز بر این امر تاکید داشت، اما در نهایت قرار شد دولت فقط بودجه جاری مترو را تا پایان سال پرداخت کند و پرداخت تسهیلات 2 میلیاردی را به زمان دیگری که مشخص نیست موکول کرد.

