مبارزه با فقر بلندپروازانه اما قابل دسترسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق درخواست بان کی مون دولتمردان 140 کشور جهان 20 سپتامبر برابر با 29 شهریور ماه جاری در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک برای شرکت در اجلاس 3 روزه سران برای ارزیابی پبشرفت کشورهایشان در زمینه دستیابی به آرمانهای توسعه هزاره گردهم می آیند.



بان کی مون خطاب به خبرنگاران در مقر سازمان ملل متحد گفت؛ واضح است که هدف های این آرمانها با میزان اراده و تلاش تا سال هدف 2015 قابل دستیابی هستند.



طبق این گزارش رهبران جهان که در سال 2000 در اجلاس مجمع عمومی با عنوان اجلاس هزاره شرکت کرده بودند، اعلامیه هزاره ملل متحد را به تصویب رساندند، سندی که 8 آرمان بلند پروازانه از آن بر گرفته شد.

سال 2015 به عنوان سال هدف برای دستیابی به این آرمانهای توسعه هزاره در نظر گرفته شده که عبارتند از: ریشه کنی گرسنگی و فقر شدید، محقق ساختن آموزش ابتدایی همگانی، ارتقای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان، کاهش میزان مرگ و میر کودکان، بهبود بهداشت مادران، جلوگیری از گسترش بیماری ایدز، مالاریا و سایر بیماریها، حصول اطمینان از پایداری محیط زیست وایجاد مشارکتی جهانی برای توسعه.



دبیر کل سازمان ملل افزود: دستیابی به آرمانهای توسعه هزاره دشوار، اما انجام شدنی است. بسیاری از کشور های فقیر پیشرفت عظیمی داشته اند و جهان در مسیر کاستن ازفقر به نیمه تا سال 2015 قرار دارد که این به معنی دستاوردی مهم است.



وی در عین حال تاکید کرد تعدای از کشور ها به ویژه در منطقه جنوب صحرای آفریقا در رسیدن با این اهداف عقب هستند.



بان کی مون گفت: نابرابری درون کشورها در حال رشد است و غالبا مدیریت اقتصاد جهانی توجهی به فقیران و افراد آسیب پذیر نمی کند. .