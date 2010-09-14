به گزارش خبرگزاری مهر، بازاندیشی و تأمل درباب انتقادات وارد بر پسااستعمارگرایی و نقد تفکر اروپامحور، از مهمترین اهداف همایش "جغرافیای جدید پسااستعماری و جهانی شدن" است تا از این رهگذر درکی تازه در مطالعات پسااستعماری که می‏تواند با ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان معاصر مرتبط باشد، فراهم آید.

پژوهشهای میان رشته‏ای به طور مستمر مطالعات پسااستعماری و پارادایمهای انتقادی مربوط به آن را تحت تأثیر خود قرار داده و در فهم معاصر از جهان مؤثر بوده‏اند؛ فهمی که توسط جریانهای گوناگون مربوط به سرمایه‏های چندملیتی تحت سلطه قرار گرفته و سبب جهانی شدن بی حد و حصر و پیشرفت بی‏سابقه تکنولوژی و نیز گسترش اطلاعات شده است.

"جغرافیای جدید قدرت"، "فرهنگهای مسافر"، "پسااستعمار و ارتباطات فراملی"، "سیاستهای افراط گرایانه در جهانی کردن جهان"، "اندیشیدن فراتر از دو-انگاری (خود/دیگری، استعمار/پسااستعمار، سکوت/صدا و مانند آن)"، "واسطه‏ها، بازنماییهای فرهنگی و شیوه‏های ارتباطی"، "رابطه میان مفهوم تاریخ و پسااستعمار"، "تکنولوژی، گسست دیجیتالی و جهانی شدن"، "جهانی شدن و بومی‏سازی تکنولوژیها در چارچوبهای قدیم و جدید قدرت"، "هویت و گفتمان اروپامحور"، "قومیت، طبقه و تضاد" و "محیط زیست و پسااستعمارگرایی" از موضوعاتی هستند که در این همایش مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

خلاصه مقالات همایش "جغرافیای جدید پسااستعماری و جهانی شدن" که از 24 تا 27 آگوست 2011 (دوم تا پنجم شهریور 1390) در دانشگاه وست ایندیز ترینیداد برگزار خواهد شد، باید در 250 کلمه یا کمتر، همراه با رزومه علمی نویسنده آن، حداکثر تا تاریخ 31 اکتبر 2010 (نهم آبان‏ماه 1389) به آدرس postcolandglobal@gmail.com ارسال شوند.