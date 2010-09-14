53 میلیارد ریال برای هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی اختصاص یافت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان این مطلب گفت: این اعتبارات ملی برای آماده کردن زیرساختهای بخش کشاورزی استان در مدت 10 سال اختصاص یافته است.

سید هادی سید ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: این اعتبارات برای بهینه سازی مصرف سوخت در مرغداری ها، واحدهای پرورش گاوشیری و ماشین آلات کشاورزی، اجرای طرح کشاورزی حفاظتی، اصلاح و احیای باغها و اجرای عملیات آب و خاک منظور شده است.

وی بیان کرد: برخی از این پروژه ها با مشارکت کشاورزان و برخی نیز به صورت دولتی اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: رقمی هم در قالب طرحهای حمایتی جبرانی تحت عنوان پرداختهای مستقیم به کشاورزان منظور شده که هنوز سهم استان ابلاغ نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با این اعتبارات بتوان زیرساختهای بخش کشاورزی استان را طبق برنامه آماده کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از کمبود سردخانه و انبار در این استان ابراز ناخرسندی کرد و گفت: کمبودسردخانه 30 درصد محصولات استان را به ضایعات تبدیل می کند.

سید بابیان این مطلب گفت: بین 23 تا 30 درصد محصولات باغی استان به ضایعات تبدیل می شود که از این میان، انگور، سیب و زردآلو بیشترین ضایعات وگردو و بادام کمترین ضایعات را دارد.



وی میزان ضایعات درمحصولات زراعی را نیز 15 تا 17 درصد بیان کرد و افزود: سیب زمینی، گوجه فرنگی، سبزی و صیفی، بیشترین و حبوبات، کمترین ضایعات را دارد.



رئیس سلزمان جهادکشاورزی خراسان شمالی میزان ضایعات محصولات دامی را هم بین پنج تا هفت درصد عنوان کرد و با بیان این که هم‌اکنون یک سردخانه پنج هزار تنی در بجنورد و یک سردخانه 500 تنی در فاروج فعال است، گفت: یک سردخانه با ظرفیت هفت هزار تن در شیروان و یک سردخانه هم با ظرفیت سه هزار تن در بجنورد در حال ساخت است که 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شود تا پایان امسال به بهره برداری برسد.



وی اضافه کرد: با وجود این، خراسان شمالی با توجه به میزان تولید محصولات کشاورزی به سردخانه هایی با ظرفیت 20 تا 30 هزار تن نیاز دارد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد: در شهرستانهای گرمه و جاجرم به احداث سردخانه هایی با ظرفیت حداکثردوهزار تن و در دیگر شهرستانها هم به سردخانه هایی با ظرفیت دو تا پنج هزار تن نیاز است.



سید هادی سید گفت: انگور یکی ازمحصولات باغی اصلی شهرستانهای فاروج، بجنورد و مانه و سملقان است که به علت کمبود سردخانه، مقدار زیادی از آن سالانه به ضایعات تبدیل می شود یا با نرخ کمتری توسط دلالان، از باغداران خریداری و به خارج از استان، صادر و دوباره با قیمت بیشتری به استان وارد می شود.