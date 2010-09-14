حال و هوای بوشهر در دمای 50 درجه/ جنوبیها کمتر عمر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر ، این روزها آب و هوای بوشهر همانند سونایی گرم و مرطوب است که با حضور 2 تا 3 دقیقه ای در هوای آن تمام لباسهای شما خیس خواهد شد.

گرمای سوزان استان بوشهر که در ظهرها از شدت بیشتر برخوردار می شود همانند بخار آب جوشی است که اگر فردی به صورت مداوم در معرض آن قرار بگیرد، دچار سوختگی پوست و بیماریهای حاصله از آن خواهد شد.

گرمای بوشهر همانند گرمای تنور نانوایی است

یک شهروندی بوشهر ی که در گذشته شاطر نانوایی بوده است، به خبرنگار مهر گفت: هوای بوشهر بسیار گرم و در برخی مواقع همانند بخار تنور نانوایی است.

محمد دیناری افزود: تحمل گرما از ساعت 12 ظهر تا 18 عصر بسیار سخت و طاقت فرسا است و معمولاً در این ساعت هیچگاه از خانه خارج نمی شوم.

وی اظهار داشت: در گذشته به دلیل مشغله کاری کمتر به بهداشت فردیم توجه می کردم که متاسفانه این کم توجهی در کنار گرمای هوا باعث شد تا به بیماریهای پوستی و قارچی مبتلا شوم و هنوز هم در حال درمان هستم.

روزی سه بار دوش می گیریم

شهروند دیگری اظهار داشت: هر وقت از منزل خارج می شوم به دلیل اینکه عرق زیادی کرده ام مجبور می شوم دوش بگیریم که معمولاً روزی سه بار دوش گرفتن در برنامه روزانه ام قرار دارد.

عمران ذهبی با بیان اینکه این امر موجب افزایش آب مصرفیش شده است، اظهار داشت: بارها از سوی رسانه های استان عنوان شده که سرانه مصرفی آب مردم این استان بیش از اندازه است اما به نظرم باید به مردم بوشهر حق داد زیرا مجبور به استفاده بیشتر از آب هستند.

وی افزود: جهت فرار از گرما نیز به کولر و پنکه پناه می برم که بعد از چند ساعت استراحت بعد از برخواستن، بدنم درد می کند و احساس کوفتگی دارم و البته این مسائل خاص من نیست و شامل حال همه مردم جنوب کشور است.

گرما بر عمر انسان ها تاثیر گذار است

یک پزشک بوشهر ی در خصوص تاثیر گرما بر روی بدن و عمر انسان به مهر گفت: این که گرما بر عمر مردم جنوب تاثیرگذار است نیازمند مطالعات بیشتری شود اما به صورت کلی گرما بر روی عمر انسان تاثیر گذار است.

امین حیدری افزود: انسان زمانی که عرق می کند بسیاری از آب بدنش را از دست می دهد و این امر بر روی عملکرد کلیه ها تاثیر مستقیم می گذارد.

اغلب 40 تا 50 ساله های بوشهر درد مفاصل دارند

وی اظهار داشت: رطوبت و شرجی بالا نیز بر روی مفاصل تاثیر گذاشته و موجب لطمه زدن به آنها می شود به گونه ای که هم اکنون بسیاری از مردم استان بوشهر که سنی حدود 40 تا 50 سال دارند از درد مفاصل رنج می برند.

این پزشک بوشهر ی با بیان اینکه گرما باعث افزایش گردش خون می شود، گفت: این امر باعث می شود تا قلب بیشتر پمپاژ کرده و در صورت که فردی به نارسایی قلبی مبتلا باشد، سکته قلبی خواهد کرد.

حیدری افزود: شرجی و رطوبت بالا موجب کاهش اکسیژن هوا می شود که اگر ریه نتواند اکسیژن مورد نیاز بدن را تامین کند قلب جهت تامین اکسیژن بافت های بدن سرعت عملش بیشتر می شود که این امر ممکن است در دراز مدت بیماری های قلبی را به همراه داشته باشد.

وی با بیان این که تابش مستقیم خورشید برروی پوست تاثیر می گذارد، گفت: در استان های مرکزی و شمالی کشور آفتاب به صورت مایل در حال تابیدن است اما آفتاب در بوشهر به صورت مستقیم می تابد که این امر باعث می شود تا پوست بیشتر در معرض اشعه ایکس و ماورا بنفش قرار گیرد.

این پزشک افزود: علاوه بر نحوه تابش خورشید طول مدت آفتاب نیز در استان های جنوبی به ویژه بوشهر بیشتر است به گونه ای که طول مدت تابش آفتاب در بوشهر 8 صبح تا 6 عصر است اما در استان های مرکزی و شمالی طول مدت تابش آفتاب 10 صبح تا 15 یا 16 بعد از ظهر است.

حیدری با اشاره به این گرما تاثیرات سوء بر روی اعصاب چشم خواهد داشت، گفت: گرما باعث خشکی چشم می شود که این امر در مرور زمان باعث آسیب رساندن به قرنیه چشم می شود.

وی اظهار داشت: همچنین گرما باعث بلوغ زودرس نیز می شود و به همین دلیل هم سن ازدواج در این استان به نسبت استانهای دیگر پایین تر است.

گرما بر اخلاق و اعصاب مردم تاثیر گذار است

یک روانشانس نیز به خبرنگار مهر در بوشهر افزود: بسیاری از فعالیت های انسان در زندگی روزمره وابستگی زیادی به آب و هوا دارد و بر اساس وضعیت های نامناسب جوی دستخوش تغییر می شود که به طور مثال گرما تاثیر بسزایی در اخلاق و اعصاب مردم دارد.

محمد جوهری افزود: گرما نه تنها بر سیستم عصبی بلکه سیستم گردش خون، دستگاه تنفسی، سیستم گفتاری و آسیب های جسمی نیز تاثیر گذار است.

وی اظهار داشت: یک سری از تبادلات و واکنش ها میان انسان و هوا وجود دارد که می توانند در انسان منجر به بروز ناهنجاری های رفتاری و بیماری و یا برعکس ایجاد یک حس سلامتی کامل شوند که در این بین گرما هم اثر تخریبی و هم اثرات مفیدی دارد.

این روانشناس افزود: استانهای جنوبی مردمی احساسی تر نسبت به مردم مرکز و شمال کشور هستند و بعضا از شور و هیجان بیشتری نیز برخوردار هستند.

با یک نگاه ساده به مردم استان بوشهر و دیگر نقاط کشور می توان به این مسئله پی برد که فردی که 50 سال در بوشهر زندگی کرده است همانند فردی 70 ساله در استانهای خوش آب و هوای کشور است.