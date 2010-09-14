کنفرانس بین المللی مهندسی قدرت تبریز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ششمین کنفرانس بین المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت تبریز پیش از ظهر سه شنبه با همکاری مشترک موسسه آموزش عالی سراج تبریز، انستیتو فیزیک آکادمی ملی علوم آذربایجان، دانشگاه قاضی ترکیه، دانشگاه پیتشتی رومانی و دانشگاه باسک اسپانیا با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موسسه آموزش عالی سراج در تالار پتروشیمی تبریز گشایش یافت.
کنفرانس بین المللی مهندسی قدرت از سال 2002 در کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه، رومانی، اسپانیا و ایران برگزار شده که ایران برای دومین بار میزبان این کنفرانس علمی بین المللی خواهد بود.
در کنفرانس نخست مسائل مربوط به تبادلات برق بین ایران ،آذربایجان و ترکیه بررسی شد .
همچنین در حاشیه ششمین کنفرانس بین المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت تبریز ICTPE-2010 10 کارگاه تخصصی با موضوعات استاندارد IEC 61850 در اتوماسیون پست های فشارقوی، تست روغن ترانسفورماتور، پتانسیل ایران در طراحی و نصب خطوط توزیع هوائی روکشدار، فرصت های مدیریت انرژی در ایران، نرم افزار طراحی شبکه های توزیع نیروی برق، سیستم مدیریت ولتاژ، هادی های پر ظرفیت توسط اساتید ایرانی و خارجی برگزار می شود.
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