جلوگیری از واردات هیوندای جنسیس به دلیل مغایرت با استاندارد

حسین آزارشی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: از ورود خودروی هیوندای جنسیس به کشور به دلیل مغایرت با استاندارد 6479 جلوگیری می شود که این امر از نظر مسئله استاندارد از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی ادامه داد: گزارشهای رسیده و مشاهدات فیزیکی به عمل آمده در مورد خودروی HYUNDAI GENESIS نشان می دهد که برغم اظهارات موجود در مدارک و مستندات ارائه شده، نصب چراغ، وسیله تراز و تنظیم چراغهای جلو در این خودرو تعبیه نشده است.

عدم انطباق با استاندارد 6479

این مسئول بیان کرد: این امر بیانگر عدم انطباق با استاندارد 6479 است و به همین دلیل باید از واردات این خودرو جلوگیری شود.

سخنگوی سازمان استاندارد خاطرنشان کرد: همچنین سیستم تعلیق یا قابلیت تنظیم ارتفاع نیز در هیوندای جنسیس مشاهده نشده است که این امر موجب می شود خودروی یادشده همه شرایط لازم برای استاندارد بودن را نداشته باشد.

وی یادآور شد: از این پس ضمن جلوگیری از ورود خودروی یادشده به داخل کشور، طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

صدور 433 گواهینامه صادراتی طی پنج ماه

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی تهران نیز از صدور 433 گواهینامه صادراتی طی پنج ماهه نخست سال جاری در این استان خبر داد.

مسلم بیات با اشاره به اهداف این اداره کل مبنی بر کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای فاقد کیفیت ادامه داد: عدم نظارت کافی بر امر صادرات باعث خدشه دار شدن موقعیت کالاهای ایرانی در جهان می شود.

ضرورت فراهم کردن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی

وی یادآور شد: به منظور فراهم کردن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی، امر نظارت بر صادرات کالاها از گمرکات مستقر در استان تهران انجام می شود.

این مسئول اضافه کرد: این امر توسط اداره بازرسی و نظارت بر امور صادرات و واردات این اداره کل انجام می گیرد.