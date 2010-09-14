حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزیر ارشاد در مورد ایجاد آرشیوی از آثار هنری دوران دفاع مقدس به خبرنگار مهر گفت: در حوزه موسیقی مطالعات مربوط به گردآوری آثار شروع شده است. یکی از دلایلی که اصرار دارم جشنواره‌های تخصصی به صورت دوسالانه برگزار شوند، برای این است که در هر نوبت از برگزاری یک جشنواره، اقدامی محتوایی و ماندگار انجام داده باشیم.

شاه آبادی در مورد آرشیو موسیقی دفاع مقدس افزود: کاری که ما انجام دادیم و در جشنواره موسیقی مقاومت امسال اعلام عمومی می‌کنیم، فراخوانی در مورد آواهای موسیقیایی مرتبط با دفاع مقدس است. موسیقی‌های بسیار زیادی در دهه اول انقلاب تولید شده است اما اساسا آمار دقیقی از آثار خلق شده وجود ندارد.

معاون هنری وزیر ارشاد در ادامه به شناسنامه‌دار نبودن آثار موسیقی دفاع مقدس اشاره کرد: بسیاری از آهنگهای آن دوره تبدیل به زمزمه مردم شد و در شور و رشد حماسی دفاع مقدس تاثیر داشت. متاسفانه بیشتر این آثار در طول دوران دفاع مقدس شناسنامه دار نشدند. برخی از آنها را می‌شنویم که به نظرمان آشنا هستند ولی نمی‌دانیم آهنگساز یا حتی در مواردی خواننده آنها کیست.

وی از برنامه‌ریزی یکساله در این حوزه خبر داد: صدا و سیما یکی از آرشیوهای بزرگ موسیقی دفاع مقدس است و به همین دلیل بیشترین تعامل را برای جمع آوری آثار با آنها خواهیم داشت. در جشنواره دفاع مقدس جمع آوری آثار موسیقیایی این دوران آغاز می شود و طی برنامه‌ریزی یکساله اقدامی ویژه انجام می‌دهیم.

شاه‌آبادی همچنین در مورد آرشیو آثار تجسمی مرتبط با دفاع مقدس گفت: گنجینه موزه هنرهای معاصر به عنوان یکی از ده موزه برتر دنیا باید در حوزه مفاخر کشور و آنچه که نماد یک سرزمین است، آثار ویژه داشته باشد. ما در این حوزه دچار افت و رکود آثار مرتبط با دفاع مقدس هستیم.

معاونت هنری وزارت ارشاد عنوان کرد: مجموعه اداره کل هنرهای تجسمی از آثار مرتباط با دفاع مقدس حمایت می‌کند و به دنبال خلق آثار موزه‌ای، سطح بالا و بین‌المللی هستیم که توانایی به تصویرکشیدن حماسه مردم را در این هشت سال داشته باشد.

وی در مورد حمایت از آثار دفاع مقدس اظهار کرد: باید همه هنرمندان ما در این حوزه گام جدی بردارند و ما آمادگی حمایت و سرمایه‌گذاری لازم را برای خلق اثر فاخر ملی در حوزه تجسمی دفاع مقدس داریم.